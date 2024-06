Oliver Sonne y su contundente mensaje sobre su carrera futbolística: "Mi trabajo es no salir de fiesta y no tomar"

Oliver Sonne se distingue por su dedicación y compromiso con su desarrollo como deportista, cualidades que destacan en su personalidad. Su compromiso se refleja cada fin de semana al representar a Silkeborg IF, donde ha ganado el aprecio y la consideración como uno de los deportistas más valorados.

En ese sentido, el futbolista sorprendió a muchos hinchas al revelar su perspectiva sobre el rigor y la disciplina que mantiene dentro y fuera de las canchas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Oliver Sonne se convirtió en ídolo de los peruanos

Su compromiso con el SIF ha sido tan notable que no solo se ha desempeñado en roles defensivos cuando ha sido necesario, sino que también ha aportado una contribución crucial en el ámbito ofensivo, lo que ha contribuido a la obtención de un histórico Oddset Pokalen. Además de su desempeño deportivo, su responsabilidad se extiende incluso más allá de las canchas.

Un claro ejemplo de esto fue cuando, con una convicción sólida, aceptó la oferta para representar a la selección peruana, priorizando esto sobre su identificación con Dinamarca. Aunque tuvo dudas, el respaldo de su familia lo llevó a mantenerse firme hasta trasladarse a la tierra de su abuela materna. Sin dar muchas explicaciones, se convirtió en una suerte de ídolo para las multitudes.

La mayoría de los peruanos argumentan que el aprecio incondicional por Sonne se debe a su inmediato compromiso con la nación y sus valores arraigados. Sin embargo, para Oliver, hay algo más crucial que lo ha llevado al éxito: la disciplina en su vida diaria.

La disciplina de su vida diaria

Oliver Sonne compartió con 'Sin Cassette' que siempre ha tenido una perspectiva singular de la disciplina y la ha aplicado con gran precisión en su carrera deportiva. En ese sentido, reveló que es bastante disciplinado fuera de las canchas. "Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él", sostuvo el futbolista.

"Jugaba fútbol así no me pagaran, siempre estaba en la cancha, entrenando, intentando mejorar, porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas. Por eso me pagan", detalló.

Así las cosas, desde su perspectiva "mi trabajo es dormir temprano, tomar mucha agua, hacer todo, comer sano, no salir de fiesta, no salir a tomar"; aunque precisó que sí puedo "divertirme con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. En eso estoy concentrado, por eso me pagan", acotó Oliver Sonne.