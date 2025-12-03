Pol Deportes cumplió su sueño y narró el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1.

Cliver Huamán, el adolescente que se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Ate, sigue avanzando en su joven carrera. Con solo 15 años, el creador de Pol Deportes cumplió una experiencia inesperada: narrar como invitado el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en la transmisión oficial de L1MAX.

Cliver Huamán narra en la transmisión oficial de la Liga 1

Cliver Huamán se hizo conocido por su pasión y creatividad, pero esta vez dejó atrás el cerro que lo vio viralizarse y dio un salto enorme al aparecer frente a las cámaras de la señal oficial. Durante el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima, encuentro que terminó 1-1, el joven narró algunos minutos del compromiso, marcando así su debut formal en una transmisión profesional.

"Hace unos días estuve narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño", expresó con evidente emoción ante las cámaras de L1MAX.

La oportunidad llegó gracias al reconocimiento de Peter Arévalo, uno de los narradores más influyentes del país, quien destacó públicamente el entusiasmo y la dedicación del adolescente. Arévalo lo describió como una promesa emergente dentro de Pol Deportes, gesto que abrió las puertas para su llegada a la televisión.

Ya en el inicio del segundo tiempo, con el marcador igualado 0-0, Cliver tomó nuevamente el micrófono y narró los primeros minutos del complemento. Al terminar, agradeció a todo el equipo por la confianza:

"Gracias por esta oportunidad compañeros". Desde la propia señal oficial le aseguraron que esta no será su única participación, destacando su constancia y talento natural.

Durante el entretiempo, la jornada tuvo un momento especial cuando Julio César Uribe, ídolo del fútbol peruano y actual Director Deportivo de Sporting Cristal, se acercó a él para entregarle una camiseta del club y un mensaje que lo conmovió:

"Te felicito por esa decisión, es lo que a uno lo hace diferente. Es un ejemplo para los niños de esta edad, lucha por tus sueños, felicitaciones".

El gesto de Paolo Guerrero que emocionó al país

Al término del encuentro, Cliver vivió otra escena que marcó un antes y un después en su camino: Paolo Guerrero se acercó a él para reconocer su esfuerzo y regalarle su camiseta. El delantero no solo lo saludó, sino que también lo animó a seguir adelante con su crecimiento como narrador. El momento quedó registrado y rápidamente se volvió tendencia en redes por la nobleza del futbolista.

Cliver, visiblemente conmovido, describió lo que sintió al recibir este gesto del capitán histórico de la selección. "La verdad fue un sueño tremendo. Paolo Guerrero es uno de los referentes de la selección peruana de fútbol", comentó tras el emotivo encuentro en los pasillos del Estadio Nacional.

Con esta escena, el adolescente sumó otro capítulo inolvidable en una semana llena de sorpresas y reconocimientos.

Cliver Huamán detalla lo que vivió en su debut oficial

Tras su participación, el joven narrador visitó el programa 'Arriba Mi Gente' para contar cómo vivió este salto profesional. Aún con la emoción en la voz, confesó que la experiencia superó lo que imaginaba y que se sintió cobijado por los narradores con los que compartió mesa.

"Sentí una emoción tremenda de estar acompañado de grandes narradores acá en Perú, me sentí muy contento, a la vez orgulloso de estar en ese momento y sí estuve trabajando el tema de los nervios para poder hablar en público como en un canal. Ha sido una experiencia bonita y ha sido un proceso largo", explicó.

El joven también comentó que, a pesar del éxito repentino, su objetivo sigue firme: seguir aprendiendo, mejorar su técnica y aprovechar cada oportunidad con humildad y disciplina.

Cliver Huamán no solo cumplió su sueño, también demostró que el talento y la pasión pueden abrir puertas incluso en escenarios inesperados. Su paso del cerro de Ate a la cabina de transmisión de L1MAX no solo inspiró a miles de jóvenes, también confirmó que su nombre ya forma parte del futuro de la narración deportiva en el Perú.