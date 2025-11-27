Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: club intimo habría decidido cerrar el ciclo tras cinco años

El momento que muchos hinchas creían lejano se confirmó: Hernán Barcos dejará Alianza Lima al final de la temporada, no por decisión propia, sino del club. Aunque quería seguir "sin importarle la posición, el salario y la condición", el 'Pirata' habría sido informado de que su etapa en La Victoria culmina tras cinco años de liderazgo.

Alianza Lima decide no renovar al 'Pirata' Barcos

Después de días marcados por rumores y versiones cruzadas, Alianza Lima le habría comunicado formalmente a Barcos que no continuará en el equipo. La conversación ocurrió el miércoles por la tarde y puso fin a la incertidumbre respecto a su futuro. Aunque el atacante fue una de las figuras más influyentes en las últimas temporadas, la institución optó por no extenderle el contrato.

El periodista Marcello Merizalde confirmó la noticia en sus redes sociales y escribió: "Alianza Lima comunicó formalmente a Hernán Barcos, tras una reunión en su sede de entrenamientos de Lurín, su no continuidad en el club. No está en los planes deportivos 2026. Las partes acordaron informarlo oficialmente en los próximos días.".

Además de convertirse en el principal goleador extranjero en la historia íntima, Barcos se consolidó como un líder natural en los momentos más complicados del equipo. Su aporte no se midió solo en goles, sino también en presencia, jerarquía y compromiso dentro del camerino.

Antes de despedirse oficialmente, el delantero aún disputará los play-offs de la Copa Libertadores 2026, una llave a doble partido frente a Sporting Cristal en la que buscará dejar al club en la mejor posición internacional posible.

Alianza Lima comunicó formalmente a Hernán Barcos, tras una reunión en su sede de entrenamientos de Lurín, su no continuidad en el club. No está en los planes deportivos 2026. Las partes acordaron informarlo oficialmente en los próximos días. @MovistarDeporPe pic.twitter.com/7zbKz4U0xV — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) November 26, 2025

El mensaje de su esposa y los rumores que rodean la salida

La noticia generó sorpresa entre los hinchas y abrió espacio para múltiples comentarios. En medio de la repercusión, su esposa, Giuli Cunha, utilizó Instagram para dedicarle un mensaje cargado de respaldo emocional y orgullo.

"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", escribió la brasileña, dejando claro que Barcos cuenta con un sólido apoyo familiar en medio del cambio.

El mensaje también reavivó especulaciones sobre posibles tensiones internas en el plantel. Algunos usuarios mencionaron diferencias dentro del camerino, donde surgieron rumores que involucraban a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre estas versiones, y ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente al respecto.

Esposa de Barcos le dedica emotivo mensaje. (Captura)

La salida de Hernán Barcos marca el cierre de una etapa significativa para Alianza Lima. El delantero deja números históricos, títulos y una conexión genuina con la hinchada. Aunque su continuidad no fue posible por una decisión institucional, el 'Pirata' se despide manteniendo su compromiso hasta el último encuentro.