¡Terrible! Futbolista de Alianza Lima envío contenido hot a la hija de Leao Butrón: "Fue un delantero"

El programa transmitido por YouTube lanzó una fuerte revelación sobre la hija de Leao Butrón, quien es una de las conductoras del show. Y es que se dio a conocer que Daniela Butrón, hija del exaquero blanquiazul, recibió una fotografía de contenido 'hot' por parte de un delantero del club grone.

Cabe resaltar que quien dio a conocer este hecho fue Lorena García, dejando sorprendidas a las conductoras del espacio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Delantero de Alianza Lima envía su 'pack' a hija de Leao Butrón

En medio de una conversación entre las conductoras del programa 'Malas Muchachas', Lorena García dio a conocer lo que vivió su compañera Daniela Butrón tiempo atrás, pues reveló que la hija de Leao Butrón recibió el 'pack' de un delantero de Alianza Lima.

@chismecitoscalientitos ¡Escándalo! Futbolista de #AlianzaLima envía su 'pack' a la hija de #LeaoButrón ♬ sonido original - chismecitos

"Un delantero de Alianza Lima le mandó una foto calato", señaló Lorena García, provocando una evidente expresión de sorpresa en las conductoras del programa.

Ante ello, la hija de Leao Butrón respondió que no se acordaba, en un primer momento. No obstante, luego reconoció que el hecho sí ocurrió realmente. A pesar de que no se reveló la identidad del futbolista de Alianza Lima que envió su pack a la hija de Leao Butrón, muchos espectadores en las redes sociales empezaron a especular al respecto.

¿De qué delantero de Alianza Lima se trata?

Luego de las revelaciones dadas en el programa 'Malas Muchachas', los espectadores empezaron a especular sobre qué delantero envió su 'pack' a la hija de Leao Butrón. En ese sentido, no se especificó la fecha de lo sucedido, sin embargo, la idea de que algún delantero actual esté involucrado ha alertado a los usuarios en redes sociales.

Recordemos que para la temporada actual de la Liga 1, el club victoriano cuenta con varios delanteros, entre los cuales resaltan Franco Zanelatto, Hernán Barcos, Matías Succar, Pablo Sabbag, Víctor Guzmán, Cecilio Waterman y Kevin Quevedo.

Al cierre de esta nota, no se ha revelado mayores detalles sobre la identidad del delantero de Alianza Lima que envió contenido 'hot' a Daniela Butrón. Cabe resaltar que Jeriel Santis formó parte del equipo victoriano, pero actualmente se encuentra prestado a un club de tercera división en España. En ese sentido, quedaría fuera de las posibilidades.

Rápidamente las declaraciones de la conductora Lorena García sobre lo sucedido con Daniela Butrón y un delantero de Alianza Lima llamó la atención de los hinchas, quienes esperan saber la identidad de dicho futbolista.