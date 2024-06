Abel Lobatón minimiza comentarios de su hija Melissa donde lo tilda de mal padre: "No me afecta"

Hace unos días los comentarios de Melissa Lobatón generaron polémica ya que indicó que su padre, Abel Lobatón, se había desentendido de ella y su hermana durante su niñez. Sin embargo, el exfutbolista salió a defenderse y minimizar los comentarios de su primogénita

En una entrevista con un conocido medio local, el popular 'Murciélago' indicó que había conversado con su hija sobre el tema y se defendió diciendo que lea crianza de los niños era distinta antes a cómo es ahora, y en ese entonces él estaba muy centrado en su carrera como futbolista.

"Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho", reveló Abel Lobatón a Trome.

Además, aseveró que conoce la verdadera historia de cómo pasaron las cosas y no se siente mal por los comentarios de Melissa Lobatón Klug.

"En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, se cómo fueron las cosas", agregó.