'Activador' parcha a Mario Hart y niega celos de Melissa Paredes: "Piensa que estamos en su situación"

Una situación inesperada ocurrió el lunes 17 de junio en el programa "Mande quien mande", cuando Mario Hart insinuó que Anthony Aranda tenía poco tiempo para bailar con las candidatas de "Ven baila quinceañera", sugiriendo que Melissa Paredes es celosa. Sin embargo, Anthony Aranda respondió rápidamente y aclaró que su futura esposa no tiene inseguridades.

Ante esto, María Pía Copello, co-conductora del programa, salió en defensa de Melissa, asegurando que no es una persona celosa: "Ay por favor, ustedes quieren decir que Melissa es así y no. ¿Cómo Melissa se va a poner celosa por un baile?".

La respuesta de Anthony Aranda. Después de bailar con Brenda Matos, Anthony Aranda no se quedó callado y le respondió directamente a Mario Hart.

Anthony Aranda y Melissa Paredes están en plena preparación de su boda, que ha generado mucha expectativa entre sus seguidores. Aranda confirmó que tendrá una despedida de soltero, pero destacó que será una celebración tranquila y sin la presencia de bailarinas o strippers.

"Me juntaré con mis amigos más cercanos y hermanos en un bar para celebrar... Será algo tranquilo, me voy a casar porque amo a mi mujer y la respeto, no habrá mujeres bailando, no es mi estilo. Yo no soy de despedir mi soltería, sino de celebrar mi compromiso", comentó Aranda.