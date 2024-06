¡Agradecido! David Villanueva, Xavi de Al Fondo Hay Sitio, recuerda su etapa en Esto es Guerra: "Nunca lo olvidaré"

¡En su corazón! Uno de los nuevos rostros de "Al Fondo Hay Sitio" es David Villanueva. El actor español llegó dispuesto a alborotar las "Nuevas Lomas" y de por sí, ya puso "de cabeza" el mundo de "Charito" (Mónica Sánchez), quien terminó su relación con "Coki Reyes". Su rostro es particularmente recordado en la televisión peruana, ya que, en anteriores oportunidades, también ha protagonizado algunas ficciones, pero, lo que muchos no recuerdan es que tuvo una breve etapa por "Esto es Guerra".

Hace 11 años, el modelo era presentado en el reality de competencia como el nuevo "guerrero" y arrancó más de un suspiro entre las competidoras. Esta experiencia, el español la recuerda con mucho cariño y no le molesta su pasado. Muy por el contrario, ha señalado que será una aventura que nunca olvidará y explicó las razones del gran aprecio que le tiene al programa.

La nueva temporada de "Al Fondo Hay Sitio" está dando que hablar y en gran parte se debe por el ingreso de nuevos personajes a la serie. Uno de ellos es David Villanueva, actor español que ha encontrado en Perú, más que una segunda casa, una ventana para poder demostrar su arte en la actuación. Sin embargo, en la televisión peruana no solo ha participado en las ficciones nacionales, sino que también, durante el 2013, entró a "Esto es Guerra" para ser un "guerrero". Su ingreso al reality de competencia se dio en medio de su debut actoral de la mano de Michelle Alexander, y recientemente, el español lo recordó con mucho aprecio.

Según comenta el actor, haber entrado a "EEG" fue una experiencia completamente distinta en su vida. Si bien su camino nunca fue quedarse como un chico reality, el papá de "Laia" (Alex Béjar) en "AFHS" señala que haber ingresado al reality le permitió poder sostenerse económicamente en una etapa dura para él.

"Fue una experiencia diferente, única, pero de la cual siempre voy a estar agradecido con la productora ProTv por haberme dado la oportunidad de estar en 'Esto es guerra', porque ese programa me permitió poder ir al supermercado y pagar mi alquiler, y eso nunca se me olvidará", comentó el actor.

Además, destacó que nunca se le ha visto involucrado en algún escándalo o romance, ya que esa no era su línea a seguir en la televisión. "En ningún momento fui un personaje de reality, pese a haber estado en uno, nunca fui carne de reality, yo me sentí un poco como un personaje ajeno, pero intenté aprovechar el tiempo cuando estuve ahí", agregó.

El actor español que encarna a Xavi Sanz en la popular serie "Al Fondo Hay Sitio", no dudó en expresar su gran admiración por su compañera Mónica Sánchez, más conocida como Charito en la serie peruana. Ante ello, David Villanueva afirmó que ha aprendido bastante de la actriz peruana.

"Estuvimos en su momento, estuvimos saliendo, fue una persona muy importante y lo sigue siendo a nivel amistad. Ella es muy feliz con su pareja actual y eso me hace feliz. Es una grandísima amiga y compañera, la admiro como ser humano, como actriz, y me ha enseñado mucho acerca de la industria en el Perú, de la sociedad", reveló para un medio local.

Por otro lado, sostuvo que no se considera a sí mismo como un galán, ya que así lo ven muchos de los fanáticos de la serie. Él sostiene que es alguien bastante sencillo y con calle.

"No me considero galán. La palabra galán no me identifica, pero cuando llegue al Perú tenía un perfil que se asociaba a un tipo de galán, pero en mi caso soy una persona muy de la calle, sencilla, normal, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todos", sostuvo David Villanueva, quien dejó atrás su faceta como chico reality en "Esto es Guerra" y hoy es uno de los personajes más queridos de "Al Fondo Hay Sitio".