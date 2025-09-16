Ale Fuller descarta rencor hacía Pablo Heredia y podría volver a trabajar con él: "No tendría problema"

La actriz y modelo Ale Fuller volvió a captar la atención de la prensa de espectáculos luego de responder preguntas sobre su expareja Pablo Heredia. A varios meses de las polémicas declaraciones del actor argentino en 'El Valor de la Verdad', la artista se mostró tranquila y sorprendió con sus palabras.

Ale Fuller no guarda rencores y aceptaría trabajar con Pablo Heredia

En una entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Fuller aclaró que no siente resentimiento hacia Heredia, pese a la controversia que generaron sus confesiones. La actriz recalcó que prefiere mantener la calma y enfocarse en su propia gestión emocional.

"No, realmente no, no puedo hacerme cargo de lo que hacen o no hacen los demás, pero sí puedo hacerme cargo de qué hago yo con la información, en cómo la gestiono. Entonces he decidido también gestionarlo con calma y tratar de darle una mirada de compasión en vez de irme por el camino del rencor", expresó.

Cuando le preguntaron si aceptaría compartir un proyecto profesional con su exnovio, la respuesta sorprendió. Ale no descartó esa posibilidad, aunque dejó en claro que solo lo haría en el ámbito laboral.

"Sí, yo creo que no tendría ningún problema en cuanto al territorio profesional, porque creo que no hay que mezclar las cosas", indicó, marcando distancia de cualquier vínculo personal.

Rumbo a una película internacional

Por otro lado, Fuller también adelantó detalles de su siguiente desafío profesional. Durante el avant premiere de la cinta 'Los patos y las patas', reveló que participará en una película internacional, un sueño que venía buscando desde hace varios años.

"Me han dicho que no cuente nada, por eso no lo había comentado. Pero ya que salió la conversación, te lo juro que lo pienso y quiero llorar de verdad. Estoy muy agradecida porque audicioné y es un proceso largo, pero que te digan 'vas en el rol' es tremendo. Creo que es el sueño de todos los actores", confesó emocionada.

En conclusiones, las declaraciones de Ale Fuller reflejan una etapa de madurez en su vida. Sin rencores hacia Pablo Heredia y enfocada en su carrera, la actriz peruana se prepara para dar un salto importante con su participación en el cine internacional.