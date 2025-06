Ale Fuller sobre Pablo Heredia tras ventilar su relación: "Quiero creer que necesitaba mucho el dinero"

Desde que Pablo Heredia salió a hablar en 'El Valor de la Verdad', Ale Fuller había decido callar ante la prensa. Ahora, la actriz salió a contar su verdad en una entrevista y cree que su expareja necesitaba mucho el dinero para salir a hablar sobre su relación amorosa.

El programa 'Amor y Fuego' entrevistó de manera exclusiva a Ale Fuller, quien decidió finalmente hablar sobre las declaraciones de Pablo Heredia, Flavia Laos y Mayra Goñi. Es así como la actriz desconoce la razón por la cual el argentino salió a declara todo sobre su relación después de tantos años, aunque cree que tal vez pudo haber necesitado mucho el dinero.

"Quiero creer que es por dinero, creo que sería el camino más entendible, porque si no significa que está lucrando con el dolor ajeno y no quiero creer que está llegando a eso. Me parece que es muy poco acertado gestionar la situación así, no solamente como hombre, sino como ser humano, creo que hay límites, pero que sé yo, tal vez lo necesitaba muchísimo", expresó.