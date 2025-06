Lucy Bacigalupo ganó S/15 mil en EVDLV: Estas son las 15 preguntas sobre su fuerte caída, infidelidades y más

La actriz cómica Lucy Bacigalupo habló sin filtros sobre su vida: una operación que casi la deja paralítica, maltratos, trabajos humildes en el extranjero y hasta confesó haber sido infiel por venganza. Respondió 15 preguntas y ganó S/15 mil. Se retiró antes de terminar por miedo a sufrir un ataque de pánico. Aquí te contamos todas las preguntas que respondió.

La actriz cómica Lucy Bacigalupo se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y conmovió al público con fuertes revelaciones. Con voz temblorosa y mucho valor, compartió los momentos más difíciles de su vida, desde problemas de salud hasta episodios de violencia y decepciones amorosas.

Tras responder 15 preguntas, decidió retirarse con S/15 mil. Dijo que ya no podía continuar por el nivel de emoción que sentía.

1. ¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?

Respuesta: Sí. (Verdad). La artista pasó por una operación delicada de columna y, al despertar, no podía respirar ni moverse.

"Me estaba muriendo sola. Nadie me ayudaba" , recordó la actriz cómica con la voz entrecortada en el programa de Beto Ortiz.

2. ¿Culpas a la enfermera de tu accidente?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que sufrió una caída tras una maniobra imprudente en el hospital, lo que le causó nuevas lesiones y más operaciones.

"Sentí que el cuerpo se me partía. Desde ahí todo empeoró... La camilla se rompió y me fui al piso. Me tuvieron que operar tres veces más", aseguró.