Ale Venturo responde fuertemente a las críticas sobre su físico: "Dejen de comentar de mi cuerpo"

En medio de la reciente polémica por el 'ampay' de su expareja, Rodrigo Cuba, con una misteriosa joven, Ale Venturo volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que muchos usuarios opinaran sobre su figura física, especialmente sus piernas. La influencer usó sus redes sociales para responder, visiblemente incómoda, a los constantes comentarios sobre su aspecto.

A través de sus historias en Instagram, Ale Venturo expresó su incomodidad ante los constantes comentarios sobre su figura. Molesta por los señalamientos, pidió a sus seguidores que dejen de opinar sobre su cuerpo y explicó que no está haciendo ninguna dieta especial.

"Dejen de comentar de mi cuerpo, si mis piernas están flacas, si mi esto... Yo como normal, no sé qué habrá pasado, pero ya no sé, simplemente así estoy. No estoy haciendo dieta, la gente que me conoce sabe", respondió la influencer.