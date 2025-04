Alejandra Baigorria responde a las críticas de su boda con Said Palao: "Es el hombre que amo"

Este sábado, Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán en una boda espectacular al lado de sus seres queridos y amigos cercanos. A pesar de que la pareja viene pasando por bellos momentos, también ha recibido muchas críticas y la empresaria de Gamarra decidió responder.

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria ha estado compartiendo cada momento de los preparativos de su boda con Said Palao. Como es uno de sus más grandes sueños, la empresaria está todo el momento contando todo sobre la torta, el vestido, invitados, el buffet, decoración y mucho más.

Ante esto, hubo muchos usuarios que han criticado la razón de tanta atención a su matrimonio e incluso, le han dicho que pronto se divorciaría. Baigorria no quiso quedarse callada y decidió responder afirmando que se encuentra en el momento más feliz de su vida.

"El sueño de Alejandra es casarse, que no tiene nada de malo, y me voy a casar. Ahora, '¿Para qué si se va a divorciar?', yo no sé lo que va a pasar más adelante, lo único que sé es que soy feliz el día de hoy y que lo estoy viviendo. Capaz pasado mañana me muero y ya, pero morí feliz y me voy a casar con Said que es el hombre que elegí, al que amo, me ama, la familia se quiere, nos vacilamos, es lo único que debería importar", expresó.