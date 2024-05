Alejandra Baigorria resta importancia a indirectas de Macarena Vélez: "Busca figurar, yo estoy ocupada"

Alejandra Baigorria multiplicó por cero las recientes declaraciones de Macarena Vélez, quien reveló que aún usa una cadena de oro que le regaló Said Palao. La empresaria habló para las cámaras de "Amor y Fuego" y dejó claro que no le importa lo que diga la ex de su novio.

Alejandra Baigorria resta importancia a Macarena Vélez

Alejandra Baigorria no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Macarena Vélez, quien recientemente reveló que aún usa una cadena de oro que le regaló Said Palao. La empresaria y futura esposa de Said habló para las cámaras de "Amor y Fuego" y dejó claro que no le interesa lo que diga la ex de su novio.

Cuando le preguntaron sobre el comentario de Macarena, Alejandra fue directa. "Ninguna, ¿qué voy a opinar? De cosas irrelevantes no opino, estoy demasiado ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio, para preocuparme por cosas irrelevantes", dijo. Alejandra dejó claro que está enfocada en su boda con Said Palao y no tiene tiempo para dramas.

Alejandra también insinuó que Macarena solo busca llamar la atención. "Las cosas se toman de quién viene y de cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio de la televisión, si ya no estás en un programa, qué hacen algunos, en vez de tener sus empresas, tienen que buscar la forma de figurar, chévere, yo tengo otra forma", agregó la 'Gringa de Gamarra'. Con esto, Alejandra dio a entender que Macarena está intentando mantenerse en el ojo público.

Preparativos de boda. Alejandra y Said están ocupados con los preparativos de su boda, después de más de tres años de relación. La empresaria de Gamarra está emocionada y enfocada en este importante evento, dejando en segundo plano los comentarios de otras personas.

La polémica cadena

Macarena Vélez ha estado en el centro de la polémica esta semana tras admitir que aún usa el collar que Said Palao le regaló cuando eran pareja. En el programa "América Hoy", Macarena dijo que el regalo más valioso que tiene es esa cadena de oro, sorprendiendo a todos. "Me encanta", comentó Macarena sobre la joya.

Alejandra minimizó el tema y aseguró que no le afecta. "¿En qué programa salió? (América Hoy) Ya pues, ahí está tu respuesta, amigo", respondió con un tono despreocupado. "Qué voy a opinar, de cosas irrelevantes no opino, estoy ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio como para preocuparme en temas irrelevantes", reiteró.

Alejandra Baigorria ha dejado en claro que está en una etapa feliz y enfocada en sus propios proyectos. Los comentarios y las polémicas no la distraen de sus objetivos y su relación con Said Palao. La empresaria de Gamarra sigue adelante, demostrando que está lista para cualquier reto.