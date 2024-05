¿Alzan bandera blanca? Melissa Klug y Jefferson Farfán celebraron el cumpleaños de su hijo

Melissa Klug y Jefferson Farfán se mostraron emocionados en redes sociales por celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo menor llamado Jeremy.

Como se recuerda la conocida como 'La Blanca de Chucuito' le entabló una denuncia al exjugador hace algunas semanas luego de acusarlo de violencia psicológica a su hijo Adriano.

¿Se amistan?

Melissa Klug y Jefferson Farfán al parecer habrían tomado la decisión de llevar la fiesta en paz por el bien de sus hijos y es que en el último cumpleaños de el hijo menor de ambos se pudo ver en redes como compartieron con el menor en su día.

De acuerdo al programa de 'América Hoy' Jefferson Farfán ya pudo compartir nuevamente con el hijo mayor que tiene con Melissa Klug y es que como se recuerda, la denuncia de la empresaria fue por ese motivo.

Sin embargo, el exjugador se lució en sus redes con su hijo en una barbería disfrutando del tiempo en familia dejando atrás el problema legal que tuvieron con la empresaria.

Además, la popular 'Foquita' compartió la celebración que le hizo a su hijo Jeremy por sus 12 años en donde invitó a sus compañeros del fútbol a divertirse junto a su engreído.

Jefferson Farfán y su hijo comparten juntos

Queda claro que Melissa Klug no le ha impedido ver a sus hijos al ex deportista y han optado por priorizar tener una relación cordial por el bien de sus hijos quienes son los que se ven expuestos ante las continuas peleas que han tenido recurrentemente.

Por otro lado, Jefferson no dudó en usar sus redes para compartir un último mensaje haciendo un llamado a la paz y a enfocar sus energías en las cosas que le aporten y sumen en su vida.

"Enfócate en lo positivo, en lo que está en tus manos cambiar, en lo que te hace mejorar, en lo que te brinda paz y seguridad, en lo que te saque una sonrisa y te de alegría", compartió Jefferson.

Con este certero mensaje el exjugador prefiere enfocarse en sus proyectos persona y en su familia dejando de lado las peleas o escándalos externos que puedan opacar todo lo que viene logrando.

Melissa Klug celebra cumpleaños de su hijo menor y manda indirecta a Farfán

Melissa Klug no pasó por alto el cumpleaños de su hijo Jeremy, segundo hijo que tuvo con Jefferson Farfán, es por ello que no dudó en dedicarle un extenso mensaje a su engreído.

En sus historias de Instagram, Melissa compartió un corto video del menor soplando sus velitas rodeado del amor de sus hermana y familiares más cercanos.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida 12 años llenándome mi vida de felicidad. Eres el niño más noble y tierno del mundo con un corazón enorme. Te amo mi vida y le pido a Dios que hoy se cumplan todos tus deseos", escribió inicialmente la empresaria.

Sin embargo, esto no fue todo ya que Melissa compartió otro video donde recopila las mejores fotos de su hijo desde pequeño y recalcó que no se ha perdido ninguna etapa de su hijo dejando entrever que Jefferson Farfán no ha sido del todo un padre presente.

Mensaje de Melissa en redes

"12 años celebrándote y pidiéndole a Dios que siempre te proteja y conceda todos tus deseos que dicha tengo de estar a tu lado en cada etapa de tu vida sin perderme nada", enfatizó Klug.

Seguidamente la empresaria alentó a su hijo cumplir todos los sueños que tenga y que jamás crea que no puede ya que tendrá una madre que siempre estará ahí para empujarlo a lograr todos sus objetivos.

"Quiero que creas en lo más profundo de tu corazón que puedes lograr cualquier cosa que te propongas solo sigue adelante y apunta los cielos no puedo prometer estar aquí por el resto de tu vida pero sí puedo prometerte amarte por el resto de la mía", finalizó Melissa en redes.