Ana Paula Consorte lanza ULTIMÁTUM para que no mencionen más a sus hijos: "Aprendan a respetar, son menores"

Ana Paula Consorte no soportó más y arremetió contra las personas que cuestionaron la crianza que están teniendo sus tres hijos. Mediante un comunicado, la brasileña pidió que se tenga un poco más de "sentido común y ética" al referirse a los tres retoños que tiene, de los cuales, dos son hijos de Paolo Guerrero.

"Vengo aquí, en portugués incluso, para hablar con este programa y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija/mis hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho/autorización para dirigirse a mis hijos", se lee al inicio.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Consorte advirtió que no permitirá que se siga mencionando a sus hijos porque son menores de edad. "Quieren seguir con sus chismes/opiniones malvadas sobre quien sea, OK, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito", agregó.

Asimismo, pidió a los conductores de televisión que respeten a sus niños y piensen bien antes de referirse a ellos. También resaltó que no tiene porque dar explicaciones sobre la crianza de los menores, llamados Manuella, Paolo André y José.

"Pido a esa señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido común y ética, si es que conocen esa palabra. No tengo razón para dar declaraciones sobre lo que hago con mis hijos, así que pónganse en su lugar y cállense la boca", expresó con mucha firmeza.

Ana Paula defiende a sus hijos

Ana Paula muestra a su hija estudiando

La modelo brasileña ha sido blanco de críticas por llevar a sus hijos en sus constantes viajes para acompañar al futbolista. Muchos se preguntaban si esto afectaba la educación de su hija mayor. Sin embargo, Ana Paula decidió aclarar la situación y mostrar que su hija sí continúa con sus estudios, aunque de forma virtual.

En los últimos días, Ana Paula ha enfrentado duras críticas sobre cómo maneja la educación de su hija debido a sus constantes desplazamientos. Gigi Mitre, durante una emisión del programa "Amor y Fuego", se preguntó si la hija de Ana Paula realmente estaba estudiando, considerando los constantes movimientos de la familia.

De esta forma, Ana Paula Consorte dejó claro que no tolerará que se siga comentando sobre la vida de sus tres menores hijos y lanzó un ultimátum a quienes se atrevan a mencionarlos en televisión abierta.