Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero regresaron a Perú y vivirán en Trujillo: ¿Hasta cuándo?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volvieron a Perú tras la Copa América 2024 y sorprendieron a todos al confirmar que vivirán en Trujillo. La pareja llegó al aeropuerto Jorge Chávez el sábado por la mañana, donde fueron recibidos por la prensa.

En una entrevista para "Amor y Fuego", Ana Paula Consorte contó que se quedarán en Trujillo todo el año. Ella respondió esto luego de que el reportero del programa destacara que se ha convertido en una figura querida para los peruanos.

"Ahora no sé, ahora vamos a Trujillo. [Se quedan todo el año] Hasta diciembre, de ahí no sabemos" , dijo la modelo, quien también aprovechó para desmentir cualquier problema con su suegra, Doña Peta. "Sí, todo bien, no hay nada (de problemas)" , aseguró.

Además, Ana Paula confirmó que seguirá haciendo contenido siempre en TikTok e Instagram. Cuando le consultaron si Paolo la acompañaría en ese contenido, la garota atinó a reírse. Por otro lado, Ana Paula Consorte expresó su amor por el país y su gente.

"Me encanta Perú, me gusta la comida, las personas son muy amables y Paolo Guerrero" , comentó resaltando lo que le gusta del país, con una sonrisa. La modelo y el futbolista han decidido instalarse en Trujillo, donde estarán hasta fin de año.

Hace unas semanas, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, también habló sobre la relación con Ana Paula. En una entrevista para un programa de televisión, mencionó que la pareja de su hijo tiene un carácter fuerte, similar al suyo.

"Es su carácter, yo no puedo contra su carácter. El carácter de ella es así... Me gustan las cosas en regla" , comentó Doña Peta.

Durante la Copa América, mientras Paolo Guerrero estaba enfocado en el torneo, Ana Paula Consorte y sus hijos disfrutaron de unas vacaciones en Estados Unidos. A través de Instagram, la modelo compartió momentos especiales de su viaje, incluyendo visitas a Nueva York y Disneyland.

Con respecto a su desempeño en la Copa América 2024, Paolo se pronunció brevemente, aceptando que no jugó tan bien. El reportero le dijo que tuvo una buena participación y que logró muchos balones arriba. Paolo fue sincero al respecto.

"No, no estuve bien. En el último partido no estuve bien", confesó Paolo Guerrero. Cabe señalar que no marcó ni un solo gol en la Copa América 2024.