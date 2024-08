Andy V explota contra Magaly tras denuncias a Christian Cueva: "Feminista de m***"

Uno de los personajes más polémicos de 'Chollywood' ha salido al frente para criticar a Magaly Medina luego de hacer público en su programa las agresiones del que era víctima Pamela López a manos de Christian Cueva.

Es por ello que el hilarante Andy V usó su tik tok para arremeter contra la conductora de espectáculos sin ningún tipo de filtro y le dedicó duros comentarios.

El escándalo nuevamente acapara la atención de la prensa pero esta vez es Andy V quien ha decidido opinar sobre el escándalo de Christian Cueva y Pamela López.

Fueron los duros comentarios de Andy V quien en diversas oportunidades se ha mostrado en contra de la popular "Urraca" quien en algunas ocasiones ha tenido ácidos comentarios para el cantante de rap.

Usuarios han respaldado a Andy V y hasta le han dado la razón asegurando que es la primera vez que el cantante de rap dice algo sensato, a pesar de que Andy V ha sido denunciad también por agresión.

"Este hombre no me cae bien pero está vez le doy la razón", "Andy V próximo Ministro del Hombre", "Igualdad de género, no al maltrato de hombres y mujeres", "Nunca pensé darle la razón a Andy", "Andy V es mi pastor y nada me pasará", fueron algunos de los comentarios.