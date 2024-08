Cielo Torres cuenta si ya quiere ser madre y sobre su vida amorosa: "Me comprometí dos veces"

Cielo Torres es una reconocida cantante de la salsa peruana que viene avanzando poco a poco en la internacionalización de su música. En esta ocasión, la joven llego al programa de Ke Rica Mañana para presentar su tema "Canciones Despechadas" en versión salsa y contar sobre su vida amorosa.

Hoy en el programa de Ke Rica Mañana conducido por Andrea San Martín y Marco Antonio Ibarra, la cantante Cielo Torres llegó con toda la energía. La joven estuvo presentando su más reciente lanzamiento, la versión salsa de su tema "Canciones Despechadas". Además, estuvo conversando con la conductora sobre su vida amorosa, ya que muchos estuvieron comentando sobre ello.

La artista Cielo Torres comenta que recién se ha dado cuenta que en sus redes sociales nunca ha compartido una foto con sus exparejas porque nunca le nació. Actualmente, se encuentra soltera porque ha decidido enfocarse en su carrera musical por completo y también, porque es difícil tener una pareja sentimental que siga su ritmo y proyectos.

"He convivido, hasta casi me he casado. Nunca he publicado nada, ha sido decisión propia porque nunca me ha gustado. Ha sido dos veces que he estado comprometida, la primera descubrí que me estaban engañando y la segunda fue decisión propia, porque no coincidíamos en vidas. Es bien difícil coincidir con tus proyectos de vida. era difícil que alguien lleve mi ritmo, era un buen chico, pero no era para mí", reveló.