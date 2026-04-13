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Antonio Pavón comparte conmovedor video de su hijo con Sheyla Rojas caminando sin ayuda

Antonio Pavón emocionó al compartir el momento en que su hijo con Sheyla Rojas logra caminar sin ayuda durante su rehabilitación, evidenciando un importante avance.

Hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas logra caminar sin ayuda.
Hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas logra caminar sin ayuda. (Composición: La Karibeña)
13/04/2026

Un momento emotivo conmovió en redes tras el avance del hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas. El menor logró caminar sin ayuda durante su rehabilitación en el extranjero, marcando un hito en su lucha contra una compleja condición médica.

Antoñito da un gran paso en su rehabilitación

El hijo de Antonio Pavón fue diagnosticado a temprana edad con artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad poco común que afecta el desarrollo de las articulaciones y limita la movilidad. Debido a esta condición, el menor ha requerido constantes tratamientos médicos, además del uso de silla de ruedas durante gran parte de su vida.

En ese contexto, el reciente video difundido por el exintegrante de 'Esto es guerra' muestra un avance significativo. En las imágenes, Antoñito aparece caminando por sí solo con el apoyo de dispositivos ortopédicos en las piernas, mientras un especialista supervisa de cerca cada uno de sus movimientos.

El recorrido, aunque breve, representa un logro importante dentro de su proceso de recuperación. Al final del trayecto, Antonio Pavón lo espera visiblemente emocionado, extendiendo la mano para felicitarlo por el esfuerzo realizado. La escena evidencia no solo el progreso físico del menor, sino también el respaldo constante de su entorno más cercano.

Durante este momento también estuvo presente Joi Sánchez, actual pareja del torero, quien no ocultó su emoción ante el avance del adolescente. Entre aplausos y gestos de orgullo, celebró el esfuerzo del menor, sumándose a la alegría del padre.

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Reacciones en redes y el rol de Sheyla Rojas

La publicación no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la perseverancia del menor y el acompañamiento de su padre durante este proceso. Muchos comentarios estuvieron cargados de mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para el adolescente.

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos dirigidos a Sheyla Rojas, madre del menor, por no aparecer en el video. Algunos usuarios señalaron que la influencer estaría ausente en momentos importantes de la vida de su hijo, lo que generó debate en redes sociales.

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Frente a estas críticas, seguidores de la exfigura de televisión salieron en su defensa y destacaron su rol en el proceso de recuperación del menor. Según indicaron, ella se encargaría de cubrir los costos del tratamiento y trabajar constantemente para garantizar el bienestar de su hijo.

Actualmente, Sheyla Rojas reside en México junto a su pareja, el empresario conocido como Sir Winston, donde desarrolla su carrera como creadora de contenido digital. Esta situación explicaría su ausencia física en algunos momentos del tratamiento, aunque no necesariamente su falta de involucramiento.

En conclusión, el avance de Antoñito representa una muestra de esfuerzo, constancia y esperanza frente a una condición médica compleja. El gesto compartido por Antonio Pavón permitió visibilizar no solo el progreso del menor, sino también el impacto emocional que este tipo de logros genera en su entorno familiar.

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