César BK revela cómo sacrificó muchas cosas para poder volverse viral: "Muchos creen que fue fácil"

César BK es un artista de urbano que ha ganado gran fama en el último año y medio por sus canciones originales. En una entrevista, el cantante abrió su corazón revelando muchos detalles pocos conocidos de lo que sacrificó para ir logrando sus sueños como solista.

Desde hace más de un año, César BK se ha consolidando en su carrera musical con temas propios y desde entonces, no ha parado. El joven quiso lograr hacer viral sus temas, así que viajó por todo el Perú para encontrarse con sus seguidores para realizar los trends de sus canciones.

Su humildad, gran corazón y su talento ha hecho que el público lo quiera demasiado. Es así como el artista se ha convertido en uno de los más queridos en TikTok. Aunque viene logando muchos de sus sueños, reveló en una entrevista que tuvo que sacrificar muchas cosas para lograrlo.

"Cuantos cumpleaños me voy perdiendo, cuantas cenas en familia, tantas cosas y todo para que. Muchos creen que esto fue fácil, pero no tienen idea de todo lo que tuve que sacrificar y no les hablo de lo material", revela el cantante.