¡Un gran maestro! Don Víctor Yaipén de Orquesta Candela cuenta cómo inició su aventura musical

Orquesta Candela es una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana que ha cautivado con sus canciones. Este importante grupo se fundó por el maestro Don Víctor Yaipén Uypan y a pedido de sus seguidores, contó sus inicios junto a su hermano.

¿Cómo Don Víctor Yaipén inició su carrera musical?

Actualmente, Orquesta Candela se encuentra siendo liderado por el maestro Víctor Yaipén Uypan y sus hijos Donald, Víctor Jr. y Billy. Por medio de sus redes sociales, siempre comparten divertidos videos contando sus historias, sobre su música, legado y el protagonista casi siempre es el gran fundador.

En uno de sus últimos videos, el maestro compartió su historia con sus seguidores de cómo inició su aventura musical hace muchos años atrás con su hermano. El video cuenta con miles de reproducciones y al público le encantó verlo con tanta energía, lleno de chispa.

"Aunque no lo crean, nosotros no comenzamos como los 'Yaipén', sino como los 'Hermanitos Uypan', que es el apellido de mi madre. Elmer y yo, juntos unidos para siempre. Comencé tocando guitarra y cantando. ¿Cómo nació el nombre de Orquesta Candela? Préstame la candela, pásame la candela, la tía Celia Cruz: Candela. Entonces de ahí yo dije candela, candela y se prendió la candela", contó el reconocido músico.

Tras la publicación del video, muchos seguidores expresaron su respeto hacia el gran maestro Víctor Yaipén Uypan. Además, aplaudieron el legado que ha formado en más de una ocasión, llevando el apellido Yaipén a lo más alto.

"Que gran legado maestro", "El mejor Víctor Yaipén respeto para el líder y maestro. Lo máximo, sigue tu ejemplo que nunca te rindes hasta cumplir nuestros sueños", "Ufff que recuerdos", "Maestro, mis grandes respetos", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo. Además, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más. El maestro Víctor Yaipén se encuentra emocionado por volver con todo a Orquesta Candela junto a sus hijos.