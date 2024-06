Chabelita y su fuerte revelación sobre su matrimonio: "Yo al primer mes ya me quería divorciar"

Isabel Acevedo, conocida como Chabelita, sorprendió a las conductoras de América Hoy al revelar que consideró el divorcio un mes después de casarse con Rodney Rodríguez. La bailarina dejó perplejas a las presentadoras al explicar que después de varias semanas de convivencia, reevaluó su situación.

En ese sentido, detalló que no todo es color de rosas en las relaciones, sobre todo cuando la pareja llega a casarse, pues es un camino complicado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Chabelita y su impactante revelación sobre el matrimonio

Isabel Acebedo se encuentra en Lima y fue invitada al programa América Hoy, donde compartió que el matrimonio puede presentar desafíos, especialmente en lo que respecta a la convivencia. En ese sentido, reveló que luego de las primeras semanas de convivencia en el matrimonio, analizó si era mejor separarse de su pareja, pues ambos tenían hábitos diferentes.

Y es que Chabelita sostuvo que cuando empezó a convivir con su pareja se dio cuenta que Rodney era desordenado, algo que desencajaba con la personalidad de la bailarina, pues a ella le gusta tener todo en su lugar. "Un matrimonio es complicado, yo al primer mes ya me quería divorciar (...) Yo soy de decir mucho de decir las cosas, pero Rodney se calla, la convivencia, las culturas y él era desordenado, yo soy muy organizada", manifestó.

"Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy de decir mucho las cosas, yo no me puedo quedar callada, en cambio Rodney se queda callado y le digo: 'pero dime, habla' (...)", agregó Isabel sobre otra diferencia con su esposo.

¿Planes para tener un hijo?

En la entrevista, Isabel Acevedo habló sobre la idea de ser madre en algún momento en el futuro, pues es algo que sí ha tomado en cuenta. Sin embargo, la bailarina enfatizó que todavía tiene algunas metas profesionales que alcanzar antes de considerar la maternidad.

En esa línea, mencionó que Rodney ya es padre de dos niñas y les encantaría tener un hijo varón. Por tal motivo, no han descartado tener un hijo en un futuro cercano.

Recordemos que la bailarina Isabel Acevedo detalló en el 2023 que gracias a una amiga en común pudo conocer a Rodney, su actual esposo, en Estados Unidos. "Nos conocimos el año pasado en Miami, en una fiesta. Tuvimos una amiga en común. Lo vi y me estaba escondiendo porque es peruano (...). Él radica allá, y vamos a viajar", comentó en aquel entonces.