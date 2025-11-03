Claudio Pizarro se habría convertido en padre nuevamente: "Vuelve a cambiar pañales"

Claudio Pizarro es un exfutbolista profesional que es considerado uno de los más exitosos del Perú a nivel internacional. Hace unos años, el peruano reveló su separación de la madre de sus tres hijos, pero ahora habría revelado que se convirtió en padre nuevamente.

¿Se convirtió en padre por cuarta vez?

El exfutbolista peruano se encuentra actualmente desempeñándose como embajador del Bayern de Múnich y sus redes sociales, hay publicaciones relacionado al deporte. Es así como tras una nota informativa del programa Magaly Medina sorprendió a todos su seguidores.

En 'Magaly TV: La Firme' compartió una información sobre Claudio Pizarro, donde aparentemente daría entender que se convirtió en padre nuevamente. Después, en las imágenes de puede ver al expelotero junto a una bebé recién nacida.

"El último gol del 'bombardero de los andes', Claudio Pizarro vuelve a cambiar pañales", se escucha decir al reportero de la nota de la 'urraca'.

Las imágenes del expelotero de la selección peruana se volvió viral en las redes sociales sorprendiendo a más de uno, ya que se desconoce que tena una relación sentimental actualmente con alguna joven. La noticia exclusiva lo tendrá Magaly, ya que fue Pizarro quien decidió darle la primicia de la recién nacida.

Sobre Claudio Pizarro

A través de su carrera futbolística, Claudio Pizarro siempre se ha destacado a nivel internacional siendo segundo máximo goleador en el extranjero y el sexto máximo goleador en la historia de la liga alemana. Actualmente, se encuentra como embajador del Bayern de Múnich.

En 2022, el exfutbolista sorprendió al revelar su separación de su esposa Karla Salcedo. La pareja habría tenido una relación amorosa de más de 20 años donde el fruto de su amor, tuvieron tres hijos. Aunque nunca se reveló la verdadera razón del rompimiento, llegaron rumores sobre la madre de sus hijos saliendo con un empresario multimillonario en Europa.

Desde entonces, el pelotero peruano no ha formalizado ninguna relación amorosa desde 2022 y se desconocía de alguna mujer en su vida. Por ello, tras las revelaciones de la nueva información brindada por 'Magaly TV: La Firme' indicaría que el peruano se habría convertido en padre por cuarta vez a sus 47 años.

De esta manera, los seguidores del exfutbolista han quedado sorprendido por la noticia. Aparentemente, Claudio Pizarro se habría convertido papá de una hermosa bebé, que por las imágenes compartidas se puede observar que tiene semanas de nacida y cuenta con toda la atención del peruano.