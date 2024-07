Coki Gonzáles cuenta su verdad tras 'roche' con Jefferson Farfán: "Me tuve que quedar callado"

El periodista deportivo Coki Gonzáles desmintió una experiencia que vivió desafortunada con el jugador Jefferson Farfán por el 2015.

Cómo se sabe en el último podcast de la popular 'Foquita' en la que tuvo como invitado André Carrillo comentaron este episodio que vivieron con el comentarista deportivo a quien aparentemente habrían dejado mal parado cuándo acompañó a la selección peruana en el avión en la temporada de la Copa América.

Coki Gonzáles decidió pronunciarse en su espacio de partido en el canal de Latina contando la verdad sobre la experiencia que vivió con Jefferson Farfán en el que aparentemente ambos habrían tenido una pequeña pelea marcando una enemistad entre ambos.

El comentarista deportivo aseguró que lo que se viene especulando son solo mentiras por lo que prefiere contar la verdad de los hechos tal y como sucedieron en aquel entonces.

"Lo que ellos cuentan hace de un hecho que lo han llenado de una sarta de mentiras. Primero, yo no estaba sentado, estaba parado porque Ballón estaba guardando su maleta, yo era el único periodista en el avión. En la sala de embarque yo estaba conversando con Penny, Guerrero. Farfán estaba a 3 metros y no me dijo nada, esperó ir arriba a decírmelo" , dijo Gonzáles.

Incluso Coki rechazó que haya existido un 'periodicazo' tal y como contaron Carrillo y Farfán en el podcast y por lo que despertó la polémica en los medios.

"No hubo periodicazo, hubo un intento de mover el audífono y antes de eso hubo una gran cantidad de insultos que me tuve que aguantar", reggaetón el comentarista aparentemente incómodo por él momento que vivió.

Finalmente, Coki reveló que en ese momento no pudo hacer nada más que quedarse de brazos cruzados ya que su trabajo estaba en riesgo por lo que priorizó mantener las cosas en calma y continuar con sus labores con la selección.

"A mí me tocó perder porque me tuve que quedar callado, mi trabajo estaba en juego. Pelearse en un avión es un delito grave, vino el jefe de prensa y Oblitas a disculparse, además el tripulante de cabina me preguntó si quería que baje a Farfán porque no le interesaba si era de la selección, yo le dije que no", agregó.