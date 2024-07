André Carrillo recuerda altercado con Gareca por fichar en Arabia Saudita: "Profe, convoque a otro"

André Carrillo reveló un incidente con el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. El hecho ocurrió cuando Carrillo decidió fichar por el club Al-Hilal de Arabia Saudita, una decisión que generó controversia y molestia en el técnico argentino.

El mediocampista de la selección peruana, André Carrillo, sorprendió a todos al revelar una intensa conversación que tuvo con Ricardo Gareca, exentrenador de la 'Bicolor', tras decidir fichar por un club en Arabia Saudita.

Durante una entrevista en el programa "Enfocados", André Carrillo contó cómo reaccionó Ricardo Gareca al enterarse de su fichaje por el Al-Hilal. Carrillo estaba en el Benfica cuando su representante le presentó una oferta del club árabe. Aunque al principio dudó, el atractivo salario lo convenció.

"El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo: 'Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo'" , relató Carrillo.

La reacción de Carrillo a la advertencia de Gareca fue sorprendente y directa.

El comentario de Carrillo no solo sorprendió a Gareca, sino que también generó reacciones en redes sociales. Algunos consideraron la respuesta como una falta de respeto, mientras que otros la vieron como un reflejo de su determinación y sentido del humor.

Además de este incidente, Carrillo también tuvo un altercado con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección. Durante un retraso en el aeropuerto, Carrillo compró unos chifles y un zumo para calmar el hambre. Bonillo le llamó la atención por su elección de alimentos, pero Carrillo no se quedó callado.

"Le dije que no me hablara así, a mí no me gusta que me hablen mal. Después, en la sombra, me pidió disculpas y yo le dije ya ya, anda sigue haciendo tu trabajo", recordó Carrillo.