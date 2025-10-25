"Con sus pobres bracitos": Magaly se ríe de Josi y Valentino tras descompensarse en EEG y le responden

Magaly Medina volvió a dar de qué hablar luego de comentar con humor el susto que vivieron Josi Martínez y Valentino Palacios en "Esto es Guerra". Los populares tiktokers se descompensaron durante una dura competencia física y terminaron siendo atendidos por paramédicos en plena grabación del programa. Tras el incidente y las risas de la 'Urraca', los chicos reality le respondieron por redes.

Magaly se vacila de Josi y Valentino tras descompensarse en EEG

Magaly Medina no dejó pasar el momento que vivieron Josi Martínez y Valentino Palacios, quienes se descompensaron en plena competencia de "Esto es Guerra". Los tiktokers, que ingresaron hace poco al reality, tuvieron que ser llevados a una clínica luego de sufrir una fuerte descompensación en la prueba "El Círculo".

Durante su programa "Magaly TV La Firme", Magaly comentó el incidente con su clásico toque burlón. La periodista también explicó que la competencia no era cualquier cosa, pues se trataba de una prueba de fuerza sobre arena, lo que duplica el esfuerzo físico.

"Pero se cansaron tanto, porque además está sobre arena. Y sobre arena el esfuerzo es doble. Entonces ellos, con sus pobres bracitos y sus piernecitas delgaditas, no están acostumbrados a este tipo de ejercicio fuerte. Para los guerreritos es nada, es cualquier cosa. Terminaron en una ambulancia con suero los dos. Josi gritaba 'por favor, no me quiero morir'", dijo entre risas.

Magaly continuó burlándose del inesperado susto que se llevó el dúo. Dejó en claro que los retos de EEG pueden terminar pasándole factura a los nuevos participantes.

"Creo que hasta oxígeno le están poniendo a Valentino. En principio, cuando lo vi, dije: esto es pura alaraca. No puede ser que hayan necesitado que los atiendan, que les pongan suero. Solo un poco de agua y ya. Creo que estos chicos, si quieren hacer ese tipo de cosas, van a tener que adquirir... mira, le están haciendo oler alcohol porque se desmayaba, se le bajó la presión", comentó.

Josi y Valentino le contestan con humor

Lejos de molestarse, Josi y Valentino se tomaron con mucha gracia los comentarios de Magaly y decidieron responderle con humor a través de las redes sociales. En un video publicado por el creador Joss, Valentino sorprendió con un mensaje directo. Por su parte, Josi Martínez reaccionó con cariño y le dedicó unas palabras a la conductora.

"Yo quiero meterme al ring con la Magaly", escribió Valentino, dejando en claro que no le afectaron las bromas. "Reina, te amo", comentó Josi.

El intercambio de bromas no tardó en volverse viral. Los seguidores de los tiktokers llenaron las redes con mensajes de apoyo, sobre todo hacia Josi, a quien aplaudieron por su forma de responder. Otros, en cambio, tomaron con humor la ironía de Magaly. Incluso algunos propusieron que la conductora y Valentino se enfrenten en un reto real para cerrar la polémica con humor.

"Josi demostrando su buena educación" y "Josi sí sabe cómo responder, ya está acostumbrado a las redes", comentaron sobre Josi y sobre Magaly escribieron: "Ella lo dice con cariño porque para ella ellos dos tienen carisma", "No lo dijo de mala onda", "Al final tiene razón Magaly", y "Ya quisiera verla competir también".

En conclusión, aunque el susto fue grande, Josi y Valentino ya se encuentran estables y con ánimos de regresar al reality tras su descompensación. Su sentido del humor frente a las bromas de Magaly Medina demostró que tomaron el momento con ligereza y buen ánimo. Y, como diría la 'Urraca', parece que estos chicos, con "sus pobres bracitos", todavía tienen energía de sobra para seguir dando espectáculo en EEG.