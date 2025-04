¿Confirmaron embarazo? Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprende con revelación en vivo

Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen demostrando que su relación es una de las más sólidas en el mundo del espectáculo peruano. La pareja, que lleva varios años junta a pesar de las críticas, sorprendió a sus seguidores durante su última aparición televisiva, dejando entrever que ya estarían planeando convertirse en padres dentro de poco.

La última edición del programa 'Mande Quién Mande' fue escenario de una divertida participación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes jugaron en la secuencia 'Ese soy yo'. Durante el juego, las preguntas sobre su futuro familiar no se hicieron esperar, especialmente cuando María Pía Copello notó que la modelo evitaba dar una respuesta directa.

A pesar de las bromas de los panelistas, la pareja se encargó de aclarar que sí tienen planes de convertirse en padres, pero no será pronto. Melissa explicó que ambos han conversado sobre el tema y que prefieren esperar un poco más

"Los dos queremos, lo hemos conversado, todavía en el 2026. Yo no entiendo por qué tanta presión con eso", explicó la actriz, confirmando que el plan está dentro de sus proyectos pero no en el corto plazo.

Durante su presencia en 'Mande Quien Mande', Melissa y Anthony también se animaron a contar divertidas anécdotas de su boda. María Pía Copello aprovechó la confianza para ponerlos en aprietos y lanzarles una curiosa pregunta sobre lo que ocurrió durante la celebración.

"¿Quién de los dos borró cassette en la fiesta de la boda?", preguntó Copello, provocando que Anthony fuera el primero en levantar la mano. El bailarín no dudó en reconocer que la emoción y la diversión de ese día hicieron que no recuerde mucho. "Yo me junto con mis amigos y no me acuerdo nada de a partir de la 1 de la mañana", confesó.