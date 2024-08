Daniela Darcourt realizará hoy su concierto 'Renacer' con artistas internacionales ¿Quiénes estarán?

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana que viene sonando a nivel internacional con su música. Hoy la joven intérprete estará presentando su concierto llamado 'Renacer', donde artistas internacionales se unirán a su espectáculo.

La joven Daniela Darcourt ha trabajado desde muy joven en el mundo artístico y poco a poco, ha logrado consolidarse como una cantante que suena a nivel nacional e internacional. En los últimos años, la peruana ha tenido nominaciones en importantes premiaciones como Premio Heat, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Latin Grammy, entre otros más.

Hace unos meses, lanzó su más reciente álbum musical llamado 'Renacer' donde colaboró con artistas internacionales y nacionales. Ahora, hoy se realizará el concierto donde interpretará sus nuevas canciones y otros éxitos acompañada de reconocidos artistas de la música. Por medio de sus redes sociales, anunció que artistas nacionales como Leslie Shaw y Álvaro Rod estarían presentes. Por otro lado, anunció que artistas internacionales como Motiff y Christian Alicea ya están en Perú.

"Nada me hace más feliz que tenerlos aquí, conmigo. No tienen idea de cuan feliz y honrada me hace su amor y presencia en mi vida, hermanos míos. LOS AMO. Nosotros ya estamos listos para Renacer y ustedes?", expresó la cantante. Además, compartió en sus redes sociales los ensayos previos al gran concierto.