Cielo Torres pide a usuarios que dejen de consultarle si está embarazada: "No puedes hacer esa pregunta"

Cielo Torres es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha cautivado al público con sus canciones y talento. En los últimos días, la artista se ha sentido incómoda por recibir preguntas de muchas personas si estaría embarazada ¿Qué dijo?

La joven artista Cielo Torres compartió un video en sus redes sociales, donde responde a una pregunta que le realizaron varios usuarios. La cantante cuenta que le preguntaban si estaba embarazada, tras verla en un video con un poco de pancita. Ante esto, la salsera comenta que una mujer pasa por diferentes etapas hormonales donde a veces se hinchan o la ropa marca más el cuerpo.

Entonces, revela que en su caso usó una ropa que le marcó más la pancita. El detalle fue que muchos le preguntaron si estaba embarazada y otros que asumieron que sí lo estaba realmente. Por ello, expresó en un video por qué no se debería preguntar eso a una mujer.

"Tu no sabes por lo que una mujer está pasando, hay muchas que tiene la lucha constante de quedar embarazadas y que tú le hagas esa pregunta, puede dañar su emoción y su lucha. Hay mujeres que les han dicho que no pueden ser mamás, hay quienes han perdido un niño. Para mi esencial en la vida, hay que ser empáticos, tú no puedes preguntarle a una mujer '¿Estás embarazada?'. No se puede por respeto, por empatía a otra mujer", expresó.