Darinka pasea por en helicóptero por New York y Magaly se pregunta: "¿Y no tiene plata para la hija?"

Darinka Ramírez sorprendió a todos sus seguidores al aparecer viajando por Nueva York y, especialmente, por sobrevolar Manhattan en un helicóptero, una actividad que puede llegar a ser muy costosa. Ante ello, Magaly Medina cuestionó de dónde obtiene dinero la influencer, ya que hasta hace poco se quejaba de que el dinero no le alcanzaba para mantener a su hija.

Magaly cuestiona viajecitos de Darinka

La conductora de ATV inició recordando las confesiones de Darinka, cuando se quejaba de que el dinero que le pasaba Jefferson Farfán no le alcanzaba para la recreación de su hija. Sin embargo, esto contrasta con su reciente viaje a Nueva York y también con el que hizo hace unas semanas a Río de Janeiro.

Magaly indicó que Nueva York no es una ciudad barata y que los pasajes para llegar allí tampoco lo son. Sin embargo, lo que más le generó dudas fue el paseo en helicóptero que realizó la creadora de contenidos, ya que una actividad así puede llegar a costar cientos de dólares.

"Darinka se fue a hacer un tour en helicóptero. Nosotros le preguntamos y nos mandó esto. Por 30 minutos le costó $330 el asiento, y eso que el precio original es de $1099 ", leyó Magaly.

Darinka pasea en helicóptero

Asimismo, destacó que el servicio que tomó la madre de la última hija de Jefferson Farfán es especial, ya que el helicóptero en el que sobrevoló Manhattan no tiene puertas, para que los turistas puedan tener mejor vista de la Gran Manzana y tomarse fotos para redes sociales.

Darinka revela que Farfán no visita a su hija

En una entrevista para el programa "Ponte en la cola", Darinka Ramírez denunció que Jefferson Farfán no ha tenido contacto con su hija durante los últimos cuatro meses, período que coincide con la denuncia que ella interpuso por violencia psicológica. La influencer dejó claro que no ha impedido ninguna visita ni acercamiento por parte del exjugador.

"No he tenido tipo de contacto con él ni con nadie de su familia. Ya son cuatro meses desde la denuncia que no visita a mi hija y eso que nadie se lo ha negado", afirmó Ramírez.

Asimismo, Darinka explicó que tampoco mantiene relación con otros familiares de Farfán y aclaró que no permitiría que su hija salga con ellos, porque desconocen sus cuidados. Además, adelantó que en las eventuales visitas de Farfán, ella no estará presente para evitar incomodidades, ya que considera importante que la niña se sienta segura y cómoda.

Es así que, el lujoso viaje de Darinka Ramírez sigue generando comentarios, ya que mientras ella disfruta de experiencias exclusivas en el extranjero, Magaly Medina cuestiona la coherencia entre sus declaraciones pasadas sobre problemas económicos y los costosos paseos que presume en redes sociales.