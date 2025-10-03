'Prima' de Josimar genera polémica tras someterse a cirugía estética y Magaly la expone: "¿No estaba embarazada?"

La venezolana Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reapareció en redes sociales y volvió al centro de la polémica. Meses atrás aseguró estar embarazada del salsero, pero ahora su decisión de someterse a una intervención quirúrgica despertó sospechas. Una de las voces más críticas fue Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la situación.

Magaly duda del embarazo de la 'prima' de Josimar

El jueves 2 de octubre, el programa Magaly TV La Firme reveló que Verónica González se sometió a una rinoplastia, procedimiento que ella misma compartió en sus redes sociales. La conductora de espectáculos puso en tela de juicio la coherencia de esta decisión, ya que en varias ocasiones la joven aseguró estar embarazada.

"Resulta que se hizo una rinoplastia, ¿no que estaba embarazada?, hasta el último sostuvo que estaba embarazada. Pero una persona que está en estado de gestación, por recomendación médica, no podría someterse a una intervención quirúrgica donde te van a poner anestesia", comentó Magaly en vivo.

La periodista dejó entrever que la versión de González no cuadraba con las recomendaciones médicas y recurrió a especialistas para aclarar las dudas. El cirujano plástico Luis Barrenechea coincidió con sus observaciones y explicó los riesgos que implica este tipo de operaciones en una mujer embarazada.

"No se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico cuando se usan todos estos fármacos, no se le puede sedar. Porque cualquiera de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre, puede afectar al feto", señaló el médico. Sus declaraciones fortalecieron las sospechas de que la venezolana habría mentido sobre su estado de gestación.

Silencio de Verónica González tras las críticas

Pese a la polémica, la 'prima' de Josimar optó por el silencio. Magaly Medina relató que su equipo intentó contactarla para conocer su versión, pero la joven prefirió no responder a las preguntas de los reporteros. La conductora ironizó sobre el dinero que Verónica aseguró haber recibido del cantante.

"Eso quiere decir que ella no estaría embarazada. Ahora ya sabemos en qué utilizó esos 5 mil euros que recibió. No nos quiso contestar, le hemos preguntado porque otras veces inmediatamente contestaba. Pero ahora, calladita", comentó Medina.

En conclusión, la reaparición de Verónica González no solo avivó las especulaciones sobre su relación con Josimar, sino que también puso en tela de juicio la veracidad del embarazo que afirmó meses atrás. La cirugía estética, sumada al silencio que mantiene, dejó el camino abierto a interpretaciones y cuestionamientos públicos.