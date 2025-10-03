RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

'Prima' de Josimar genera polémica tras someterse a cirugía estética y Magaly la expone: "¿No estaba embarazada?"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reveló su reciente cirugía estética encendiendo las dudas sobre su supuesto embarazo y Magaly Medina no dudó en exponerla.

'Prima' de Josimar genera polémica tras someterse a cirugía estética pese anunciar embarazo hace unos meses.
'Prima' de Josimar genera polémica tras someterse a cirugía estética pese anunciar embarazo hace unos meses. (Composición: La Karibeña)
03/10/2025

La venezolana Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reapareció en redes sociales y volvió al centro de la polémica. Meses atrás aseguró estar embarazada del salsero, pero ahora su decisión de someterse a una intervención quirúrgica despertó sospechas. Una de las voces más críticas fue Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la situación.

Magaly duda del embarazo de la 'prima' de Josimar

El jueves 2 de octubre, el programa Magaly TV La Firme reveló que Verónica González se sometió a una rinoplastia, procedimiento que ella misma compartió en sus redes sociales. La conductora de espectáculos puso en tela de juicio la coherencia de esta decisión, ya que en varias ocasiones la joven aseguró estar embarazada.

"Resulta que se hizo una rinoplastia, ¿no que estaba embarazada?, hasta el último sostuvo que estaba embarazada. Pero una persona que está en estado de gestación, por recomendación médica, no podría someterse a una intervención quirúrgica donde te van a poner anestesia", comentó Magaly en vivo.

La periodista dejó entrever que la versión de González no cuadraba con las recomendaciones médicas y recurrió a especialistas para aclarar las dudas. El cirujano plástico Luis Barrenechea coincidió con sus observaciones y explicó los riesgos que implica este tipo de operaciones en una mujer embarazada.

"No se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico cuando se usan todos estos fármacos, no se le puede sedar. Porque cualquiera de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre, puede afectar al feto", señaló el médico. Sus declaraciones fortalecieron las sospechas de que la venezolana habría mentido sobre su estado de gestación.

María Fe Saldaña y Josimar celebran estar más juntos que nunca: "Mi amor bonito"
Lee también

María Fe Saldaña y Josimar celebran estar más juntos que nunca: "Mi amor bonito"

Silencio de Verónica González tras las críticas

Pese a la polémica, la 'prima' de Josimar optó por el silencio. Magaly Medina relató que su equipo intentó contactarla para conocer su versión, pero la joven prefirió no responder a las preguntas de los reporteros. La conductora ironizó sobre el dinero que Verónica aseguró haber recibido del cantante.

"Eso quiere decir que ella no estaría embarazada. Ahora ya sabemos en qué utilizó esos 5 mil euros que recibió. No nos quiso contestar, le hemos preguntado porque otras veces inmediatamente contestaba. Pero ahora, calladita", comentó Medina.

Prima de Josimar confirma que el cantante le envió 5 mil euros para comprar su silencio: "No digas nada"
Lee también

Prima de Josimar confirma que el cantante le envió 5 mil euros para comprar su silencio: "No digas nada"

En conclusión, la reaparición de Verónica González no solo avivó las especulaciones sobre su relación con Josimar, sino que también puso en tela de juicio la veracidad del embarazo que afirmó meses atrás. La cirugía estética, sumada al silencio que mantiene, dejó el camino abierto a interpretaciones y cuestionamientos públicos.

Temas relacionados 'Magaly TV La firme' Espectáculos Josimar Magaly Medina Redes Sociales Verónica González

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Artistas de cumbia saludaban a "El Monstruo" bajo amenazas: revelan audio donde extorsiona a Agua Marina

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña