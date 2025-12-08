Darinka Ramírez fue víctima de asalto junto a su hija con Jefferson Farfán: "Qué desastre el país"

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, denunció que fue víctima de un asalto a mano armada cuando se encontraba junto a su pequeña de dos años. El hecho ocurrió el sábado 6 de diciembre y dejó a ambas completamente asustadas.

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, contó que sufrió un asalto a mano armada cuando se encontraba con su pequeña de dos años. A través de sus redes sociales, la joven madre relató el angustiante momento que vivió junto a su hija, cuando un delincuente las interceptó y les apuntó con un arma en plena vía pública.

"La inseguridad, cada vez peor. Acabo de ser asaltada con pistola y mi hija conmigo. Qué desastre el país", escribió Darinka, dejando en evidencia su desesperación y miedo.

Afortunadamente, el hecho no pasó de un gran susto. Aunque el delincuente logró robarle algunas pertenencias, madre e hija salieron ilesas.

"Gracias a Dios estamos a salvo", agregó en su publicación, dejando claro que lo importante fue haber salido con vida.

Pidió más seguridad para ella y su hija

Este lamentable suceso ocurre en un momento especialmente difícil para Darinka, quien desde hace meses viene advirtiendo sobre la inseguridad que vive a diario. En varias ocasiones, ha contado que debe movilizarse sola con su hija en taxis o aplicaciones de transporte, ya que no cuenta con un vehículo propio.

En entrevistas pasadas, la joven explicó que incluso le pidió apoyo al exfutbolista Jefferson Farfán, con quien mantiene una relación complicada, para que le proporcione un chofer por seguridad.

"Temo que algo grave pueda suceder. Ando sola con mi hija todo el día, tengo que moverme en taxis, y la inseguridad está terrible. Ella no tiene por qué pasar riesgos", declaró tiempo atrás.

Sin embargo, hasta ahora, según ella, ese pedido no ha sido atendido. Tampoco se habría concretado la promesa de un departamento para la menor, ofrecido por el exjugador hace algunos meses.

La publicación de Jefferson Farfán

Tras conocerse el asalto, muchos esperaban que la 'Foquita' Farfán se pronunciara para expresar su preocupación o brindar apoyo. Sin embargo, el exseleccionado sorprendió con una publicación que no hizo mención al hecho.

En su cuenta de Instagram, Farfán compartió una foto antigua de su hija y escribió: "Se viene tu día hermoso", refiriéndose al próximo cumpleaños número tres de la pequeña. Su mensaje generó sorpresa entre los seguidores, quienes esperaban una reacción ante el peligro que enfrentó la niña.

En conclusión, Darinka Ramírez sufrió un asalto a mano armada mientras estaba con su hija de dos años, un hecho que la dejó en shock y volvió a poner en discusión la grave situación de inseguridad en el país. Aunque ambas resultaron ilesas, la modelo pidió mayor protección y apoyo, especialmente pensando en la seguridad de su pequeña.