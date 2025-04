Elías Montalvo rompe en llanto al contar la adicción a las drogas de su hermano: "Siento frustración"

El influencer Elías Montalvo se presentó en el programa La Noche Hablan para compartir más detalles sobre su paso por El Valor de la Verdad. Durante la entrevista, el ex chico reality se mostró muy emotivo al recordar momentos difíciles de su vida personal que no pudo abordar en su totalidad anteriormente.

Elías habló con profunda tristeza sobre la dura situación que atraviesan sus hermanos, quienes desde hace 15 años enfrentan una constante lucha contra las drogas. Confesó que, aunque ha hecho todo lo posible por ayudarlos, las recaídas han sido parte del proceso, afectándolo emocionalmente.

Uno de sus hermanos mayores, con quien mantiene un lazo muy cercano, volvió recientemente a un centro de rehabilitación tras caer nuevamente en el consumo de sustancias ilícitas. Elías reveló que en el pasado incluso logró evitar una tragedia al impedir que su hermano atentara contra su vida.

Durante la conversación, el influencer no pudo evitar quebrarse en llanto. Expresó que, siendo el menor de la familia, ha asumido muchas responsabilidades para sacar adelante a los suyos. Dijo que ha intentado de muchas formas ayudarlos a mejorar su calidad de vida, sin obtener los resultados que espera.

Elías también mencionó que en varias oportunidades ha acogido a sus hermanos en su hogar, brindándoles apoyo emocional y ayudándolos a conseguir trabajo. Sin embargo, reconoció sentirse frustrado e impotente al no ver avances sostenidos en su recuperación.

"Perdón. He tratado de mil formas. Siendo el menor de mis hermanos, los he apoyado mucho, hasta donde he podido. Los he llevado a vivir conmigo en varias oportunidades, pero si me pongo así es porque siento esa frustración e impotencia de no poder hacerlo. Siempre lo he intentado y nunca lo he logrado", agregó.