Empresa niega filtrar datos de boda de Alejandra Baigorria: "Cada usuario decide si quiere que sea visible"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado en el centro de la controversia luego de que se filtrara la exclusiva lista de regalos que la pareja habría solicitado a sus invitados. La difusión de esta información generó críticas en redes sociales y especulaciones sobre quién pudo haber revelado estos detalles.

Empresa niega responsabilidad en la filtración de la lista de regalos

Ante la polémica, la empresa Sin Envolturas, encargada de la plataforma donde se publicó la lista, salió a desmentir su participación en la filtración. A través de un video en TikTok, explicaron que su sistema permite a los usuarios configurar la privacidad de su información.

"Cuando una persona quiere hacer su lista de regalos con nosotros, puede crear una web para su evento y personalizarlo. La web se mantiene oculta mientras se edita y una vez que esté lista, el usuario decide si la publica", indicaron.

Asimismo, aclararon que su plataforma permite activar la opción de ocultar la información de los motores de búsqueda, con lo que descartan ser responsables de la filtración. Esta declaración surgió tras la molestia de Alejandra Baigorria, quien reveló que está evaluando si continuará trabajando con la empresa.

"Si no quieres que tu evento sea visible, puedes activar la opción de ocultar", agregó Sin Envolturas.

Alejandra Baigorria defiende su lista de regalos

Luego de que Magaly Medina hiciera pública la lujosa lista de obsequios que la pareja habría solicitado para su boda, Alejandra Baigorria reaccionó sin darle mayor importancia a las críticas. Según la información filtrada, entre los regalos solicitados por la pareja se encuentran un tour por Italia y Arabia Saudita, una cena frente a la Torre Eiffel y pasajes de avión.

"Al final, es mi boda y lo voy a hacer como yo quiera. Voy a pedir los regalos que a mí me dé la gana. No me incomoda la verdad (la filtración) porque es algo que iba a terminar pasando. No me molesta porque es una lista de regalos, uno puede pedir lo que quiera", afirmó Baigorria.

Por su parte, Said Palao también restó importancia al tema y comentó que aún no han comprado nada para su luna de miel. Sin embargo, no mostró problema en confirmar que sus destinos soñados incluyen los países revelados.

"Son destinos que queremos, aún no tenemos nada comprado para la luna de miel. Si va por ahí, sería súper lindo conocer Italia, Arabia Saudita, queríamos ver Turquía. Lo que sí o sí es Francia, París, que está seteado. Estamos viendo dos destinos o uno. No hemos soltado un parte a nadie", explicó Palao.

A pesar de la controversia, Alejandra Baigorria y Said Palao se mantienen enfocados en los preparativos de su boda, que se celebrará el 26 de abril de 2025. La empresaria ha dejado en claro que no permitirá que las críticas empañen este momento especial en su vida. Con una luna de miel aún por definir, la pareja se muestra más feliz que nunca.