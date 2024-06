¿En coqueteos? Rafael Cardozo estaría en saliditas con Fiorella Retiz

Rafael Cardozo ya habría pasado la página de su pasada relación con Carol Reali, mejor conocida como 'Cachaza' y es que al parecer el brasileño estaría en saliditas con Fiorella Retiz quien en algún momento estuvo en el ojo de la tormenta.

Como se recuerda Fiorella Retiz se hizo mucho más famosa luego de protagonizar un ampay junto a Aldo Miyashiro cuando el conductor aún tenía una relación con Érika Villalobos.

¿Nace un nuevo amor?

En el último programa de 'América Hoy' se despertó la polémica tras la visita de Johanna San Miguel en el papel de 'Queca' y es que la actriz reveló una presunta verdad sobre el estado sentimental de Rafael Cardozo quien se encontraba de conductor especial del programa.

La hilarante 'Queca' reveló que en una ocasión vio al brasileño muy bien acompañado en horas muy tempranas del día al parecer tomando desayuno con una guapa jovencita.

La conductora de 'Esto es Guerra' reveló que la acompañante de Cardozo se trataba de Fiorella Retiz, quien ahora se desempeña como conductora en programas deportivos.

El ex de 'Cachaza' se rio de manera nerviosa tras las especulaciones de Johanna, sin embargo, lejos de negarlo el brasileño solo atinó a reírse y confirmar que se encuentra soltero por lo que no le debe explicaciones a nadie.

Cabe resaltar que hasta el momento Fiorella Retiz se ha mantenido soltera pues recibió una ola de críticas tras las polémicas imágenes, por el lado de Rafael no se le ha conocido pareja desde que se separó de Carol hace ya aproximadamente mas de un año.

Rafael Cardozo defiende a Cueva de criticas: "Ya aprendió de su error"

En el último programa de 'América Hoy' se revelaron recientes declaraciones de Rafael Cardozo dónde fue cuestionado sobre las últimas especulaciones de su amigo Christian Cueva sobre una posible crisis nuevamente con su esposa.

El brasileño recalcó que el jugador ha pasado un proceso bastante difícil para trabajar en recuperar a su familia.

"Tratando de solucionar su vida familiar. Sí, he compartido un poco de su tristeza, de su dolor", dijo Rafael afirmando que ha sido testigo de los momentos difíciles del pelotero.

Asimismo, el ex de 'Cachaza' afirmó que Christian ya aprendió de la metida de pata en su matrimonio y está convencido de que no volverá a cometer el mismo error.

"En los momentos difíciles yo creo que sí, aprendió de algo con una enseñanza sale de ahí de todas maneras", agregó el ex conductor de TV.

Por otro lado, la reportera le preguntó a Rafael Si existía algún tipo de crisis entre el jugador y su esposa ya que en el último evento deportivo no se les vio juntos como de costumbre.

"No he preguntado pero he leído que antes de estar ahí han estado en el cine con ella. Era cosa del fútbol no sé si siempre Pamela lo acompañará", dijo Cardozo.

Finalmente, Rafael acotó que Christian mantiene la esperanza de poco a poco y recuperando la confianza en su familia y es que según el brasileño el jugador recibió un carga montón y esto también habría afectado al pelotero.

"Él vio que hizo daño a su familia en general y él quiere solucionar eso y junto con este tema el tema de su rodilla. El vino cargado por todos lados. Yo creo que aprendió de su error y nada es un ser humano como cualquier otro", incluyó el modelo.