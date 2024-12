¿ENLOQUECIÓ? Britney Spears genera preocupación al afirmar que tiene 5 AÑOS: ¿Qué le pasó?

Britney Spears, ícono del pop, volvió a generar polémica con sus declaraciones en redes sociales. Durante la celebración de su cumpleaños 43, la cantante publicó un video en el que aseguró que no estaba cumpliendo esa edad, sino que tenía 5 años y debía asistir al jardín de infantes.

¿Qué le pasó a Britney?

La intérprete de Toxic explicó que, según su perspectiva, tiene solo cinco años de vida, lo que desconcertó a sus casi 42 millones de seguidores en Instagram. Aunque algunos asumieron que sus palabras eran simbólicas, muchos mostraron preocupación por su estado mental tras estas declaraciones inusuales.

En el mismo video, Spears criticó duramente a los paparazzi, acusándolos de publicarle fotos donde no se parece a sí misma. Comentó que, en dichas imágenes, parece llevar "una máscara de Jason". Estas declaraciones avivaron el debate sobre su bienestar emocional.

Los comentarios de los seguidores reflejaron empatía y desconcierto. Algunos expresaron su preocupación por su salud mental, mientras otros interpretaron que la frase sobre "cumplir 5 años" hacía alusión al tiempo transcurrido desde que terminó su tutela legal, indicando que ahora vive una etapa de "renacimiento".

"No está bien, la arruinaron", escribió un usuario, mientras otro señaló: "Es sarcasmo, ella está hablando de su nueva vida". Britney sigue dividiendo opiniones, pero su comportamiento recuerda las consecuencias de los años de presión mediática y personal que ha enfrentado. Sus fans esperan que encuentre paz y claridad.

Birtney se muda a México

La "Princesa del Pop", Britney Spears, ha decidido mudarse a México en busca de tranquilidad. La cantante denunció el trato "cruel" que ha recibido por parte de los paparazzi, quienes, según ella, alteran su imagen en fotografías, haciéndola parecer irreconocible y deshumanizada.

En un video publicado en Instagram el día de su cumpleaños 43, Britney expresó su frustración con los medios. "Realmente me duele que hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason", dijo, refiriéndose al personaje de "Viernes 13".

Spears explicó que esta conducta la llevó a buscar un nuevo comienzo lejos de Estados Unidos. "Sé que no soy perfecta, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel. Por eso me he mudado a México", comentó con evidente desilusión.

Desde que recuperó su independencia en 2021 tras la cancelación de su tutela, Britney ha sido más abierta en redes sociales. Sin embargo, continúa enfrentando desafíos personales, como problemas de salud mental y su reciente divorcio con Sam Asghari.

Es así que, el inesperado mensaje de Britney ha dejado a muchos de sus seguidores preocupados por su salud mental, mientras otros lo interpretan como una metáfora de su renacimiento tras el fin de su tutela. Sus fans continúan mostrando apoyo y cariño.