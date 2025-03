¡Escándalo! Filtran audio de Roberto Guizasola con fuertes amenazas a joven tras ampay

El exfutbolista Roberto Guizasola vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que en "Magaly TV La Firme" se difundiera un audio en el que lanzaría amenazas contra Alexandra Díaz, la joven con la que fue ampayado. La grabación ha generado gran preocupación, ya que demostraría que Guizasola intentó intimidarla después del escándalo.

En el material presentado por "Magaly TV La Firme", se escucha a Roberto Guizasola hablar con un tono agresivo hacia Alexandra Díaz, dejando claro que no permitiría que se hablara de lo sucedido entre ellos.

"Te pedí una sola cosa, una sola cosa. Tú no te vas a burlar de mí, huev... No te vas a burlar de mí, ¿ya? Yo ya sé quién es la persona, no me lo des, ni tampoco voy a hablar contigo. Primero me voy a encargar de él y después voy por ti. Vas a ver lo que va a pasar. Síguelo cuidando" , se escucha en la grabación.

Según la denuncia de la joven, estas amenazas no fueron un caso aislado, sino que ha recibido múltiples intimidaciones luego de la difusión del ampay.

Uno de los puntos más graves en la denuncia de Alexandra es que Guizasola la presionó para firmar un contrato de confidencialidad en el que se comprometía a no hablar sobre su relación extramarital.

"Me llevó a una notaría y me hizo firmar un documento en el que me comprometía a no hablar de lo que pasó entre nosotros. Me dijeron que si rompía el acuerdo, tenía que pagar 100.000 dólares. No tuve opción, me sentí atrapada", reveló la joven.