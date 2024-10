Ethel Pozo responde a críticas sobre su manera de actuar: "Tuve una formación"

Ethel Pozo no se queda callada y responde a las críticas sobre su actuación en la miniserie "Tu nombre y el mío". La conocida conductora se siente orgullosa de su formación y se lo dejó claro a todos en una reciente conversación.

Ethel Pozo defiende su papel como actriz tras las críticas que ha recibido por su participación en la miniserie "Tu nombre y el mío". La conductora de "América Hoy" decidió dar una entrevista para explicar que ha trabajado duro para llegar a donde está.

Después de su aparición en la serie, que fue dirigida por su cuñada Michelle Alexander, Ethel recibió comentarios negativos. Sin embargo, ella se defendió.

"Antes de ingresar a la carrera de Comunicaciones, tuve una formación actoral. He llevado talleres de actuación con Roberto Ángeles y he participado en películas como 'Tinta roja' y 'El Destino no tiene favoritos', donde actué como extra. También estuve en 'Loco cielo de abril' e hice teatro. Tengo todas estas cositas que no todos saben, y algunas veces me dicen: '¿Has estudiado?'. Sí, he estudiado, y yo creo en la educación académica como base", aseguró.