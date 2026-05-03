Exesposa de Erick Elera impacta con radical cambio físico en redes: "Por amor a mí misma"

Mantener un estilo de vida saludable no es una tarea sencilla, pero los resultados pueden ser muy gratificantes. Así lo demuestra Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, quien sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales imágenes de su notable cambio físico.

Exesposa de Erick Elera habla de su cambio físico

La actriz Analía Rodríguez sorprendió en redes sociales al compartir videos de su transformación física durante el último año. La madre de la hija de Erick Elera explicó que dejó de lado su cuidado personal debido a sus responsabilidades como mamá y ama de casa, lo que la llevó a replantear su estilo de vida y tomar una decisión de cambio.

"Sí se puede volver a retomar lo que una vez fuiste y mejorar aún más (...) uno no planea descuidarse así... simplemente sucede... ¿Y por qué? Creo que la respuesta es obvia ... Tengo que hacer todo! Cocinar, limpiar, ordenar, volver a limpiar, cuidar a mis hijas, llevarlas, traerlas, etc. Al final del día... solo quería dormir", escribió en sus redes.

Por ello, en 2025 decidió enfocarse en su bienestar personal, priorizando su autoestima y salud mental. Partiendo de un peso de 72 kilos, comenzó a realizar cambios en su alimentación y en sus hábitos diarios, con el objetivo de recuperar su equilibrio físico y emocional.

"El año pasado pude al fin decir: 'Es mi año. Necesito darme tiempo para mí, para cuidarme, para amarme' (...) ¿Como voy a transmitir alegría si yo me siento tan mal conmigo misma? Por salud mental y física y por amor a mí misma y por los que me rodean en casa, necesito tener tiempo para mí", agregó.

@analia_rodriguezoficial Aquí mamá reportandose luego de Un año! 🥹 Me siento vulnerable al postear este video. Pero lo hago porque quiero dirigirme especialmente a las mamas como yo, que dejaron todo a un lado incluyendo uno misma, por dar TODO a nuestros hijos y hogar en si. Y decirles que SI SE PUEDE ! Si se puede volver a retomar lo que una vez fuiste y mejorar aun más. Algunos Diran... wow! Como Analia pudo descuidarse así 😆... bueno ... uno no planea descuidarse asi... simplemente sucede .. y por qué? Creo que la respuesta es obvia ... Tengo que hacer TODO! Cocinar, limpiar, ordenar, volver a limpiar, cuidar a mis hijas, llevarlas, traerlas etc y etc y etc . Al final del dia...solo quería dormir. Es gracioso porque he visto muchos videos que dicen.. todos tenemos las mismas horas, mismo tiempo, uhmmmmm ... nope! No es verdad. Y no son excusas, es una realidad. Me tomó años el poder finalmente sacar tiempo para mi. Y mamá que me estas leyendo... quiero que sepas, que ese tiempo VA A LLEGAR! Se que lo estas dando todo y que no das mas y que quizás te miras al espejo y no te reconoces. creeme, te entiendo y va a llegar el momento cuando tus pequeños estén un poco mas grandes y vas poder encontrar espacio para ti misma. No digo que no lo puedas hacer cuando ellos aun están pequeños, claro que si! Pero se lo difícil que es por lo agotada que terminas. El año pasado , pude al fin decir . Es mi año! Necesito darme tiempo para mi. Para cuidarme. Para amarme. Si yo no me siento bien, como voy a dar? Como voy a trasmitir alegria si yo me siento tan mal conmigo misma? Por salud mental y física y por amor a mi misma y los que me rodean en casa, necesito tener tiempo para mi. Con el apoyo de mi esposo , quien por cierto me apoyó siempre, y doy gracias q Dios por su amor y apoyo en todo momento... pues empecé este proceso. Ejercicios y alimentacion balanceada( no hago dieta, y me doy mis gustos) . Y acuérdense... no tengo niñera, ni nadie quien limpie y cocine... me encantaria aunq sea alguien quien pueda limpiarme la casa 😄pero acá es muy difícil... así que dicho esto mis preciosas mujeres y mamás que me estén leyendo. Si Yo puedo ( cosa que pensé que era imposible o muy lejano) tu tambien puedes! . Las quiero mucho! ♬ Smile - Almir Santos

Analía Rodríguez revela los resultados de su transformación

En su publicación, Analía Rodríguez mostró su antes y después, revelando que ahora pesa 57 kilos, es decir, 15 kilos menos en un año. La actriz contó que su proceso de transformación inició con rutinas simples de ejercicio, de aproximadamente 30 minutos, entre cuatro y cinco veces por semana.

"Lo que se puede lograr en un año... con mucho esfuerzo y por amor a mí misma", agregó junto a las imágenes de su evolución.

Finalmente, la expareja de Erick Elera dedicó un mensaje a otras madres que atraviesan procesos similares, destacando lo difícil que puede ser priorizarse cuando los hijos son pequeños.

"Estoy feliz con lo que he logrado y con lo que sigo construyendo... No se desesperen si sus bebés están pequeñitos. Yo también pasé por ese proceso y recién ahora pude darme este espacio", concluyó.

En conclusión, Analía Rodríguez logró una notable transformación física tras adoptar nuevos hábitos de vida y enfocarse en su bienestar personal, compartiendo su proceso como ejemplo de constancia y disciplina en redes sociales.