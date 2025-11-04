Florcita Polo, candidata a diputada, se niega a responder preguntas políticas: "Te multiplico por cero"

Florcita Polo, hija de Susy Díaz y del recordado compositor Augusto Polo Campos, sorprendió al anunciar que postulará al Congreso como diputada en las elecciones del 2026. Siguiendo los pasos de su madre, quien fue parlamentaria en 1995, la empresaria busca llegar al Parlamento. Sin embargo, protagonizó un tenso momento con un reportero de "Amor y Fuego" al negarse a responder preguntas sobre política.

Florcita Polo se molesta por preguntas políticas

Florcita Polo, hija de la recordada Susy Díaz y del cantante Augusto Polo Campos, impactó al anunciar que será candidata al Congreso como diputada en las elecciones 2026 con el partido Somos Perú. La popular figura aseguró que está lista para asumir este nuevo reto y que cuenta con el apoyo total de su madre.

"Mi mamá me va a aconsejar mucho para saber lo que tengo que hacer. Tengo bachiller en comunicaciones. No me van a encontrar nada de malo en mí. Quiero hacer proyectos de ley para que nuestro país cambie", comentó con entusiasmo durante un evento gastronómico donde fue abordada por la prensa.

Sin embargo, lo que parecía un momento feliz terminó convirtiéndose en una escena tensa tras un incómodo cruce con un reportero del programa "Amor y Fuego". Mientras daba declaraciones sobre su candidatura, el periodista le hizo preguntas básicas sobre política. Esas interrogantes hicieron perder la paciencia a la hija de Susy Díaz.

"¿Cuándo es el día de las elecciones? '¿Cuáles son las funciones de los diputado? ¿Cuántos disputados van a postular al Congreso? ¿Qué es interpelación, Florcita?", preguntó el reportero. "Vas a hablar solo porque no te pienso responder. Mi plan de gobierno me lo guardo para mí y lo voy a decir en el momento indicado. Eres del programa que ni siquiera quiero responder", dijo Florcita.

Pese a los intentos del reportero por continuar la entrevista, Florcita cerró el diálogo.

"Sé que has venido a hundirme, pero te multiplico por cero. Solo he venido para apoyar a mi amiga. No me llevo bien con ese programa", declaró antes de retirarse molesta.

Antes del altercado, Flor se había mostrado emocionada por su incursión en la política, asegurando que su principal objetivo será ayudar a los emprendedores y a las madres solteras. Sin embargo, cuando las preguntas cambiaron de tono, la exconductora perdió la calma y evitó responder cualquier otra consulta.

"Ahorita estoy apoyando a mi amiga Magdalena Zambrano en su puesto de picarones. Me encanta el trabajo con la gente y quiero representar al pueblo", dijo con una sonrisa. "Tú eres un malcriado, he venido a una activación y no pienso responder nada. No me llevo bien con tu programa", añadió.

Peluchín y Gigi reaccionaron

El tenso momento fue transmitido por "Amor y Fuego", donde Rodrigo González y Gigi Mitre no ocultaron su indignación. La conductora fue más dura con su crítica.

"Fuimos porque nos invitaron, incluso insistieron en que cubramos esa activación. Pero si ni siquiera puede decir cuáles son sus funciones, algo anda mal", dijo Peluchín. "El país se está cayendo a pedazos y necesitamos representantes con formación, no figuras mediáticas. No tengo nada personal contra Flor, pero esto demuestra irresponsabilidad política", señaló Gigi tajante.

En conclusión, Florcita Polo anunció su candidatura como diputada al Congreso del 2026, generando tanto curiosidad como controversia. Aunque afirmó que busca trabajar por los emprendedores y madres solteras, su reacción ante las preguntas del reportero de "Amor y Fuego" despertó críticas y dudas sobre su preparación política.