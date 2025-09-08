Génesis Tapia aclara si volvió con Kike Márquez tras polémica con exsaliente: "Legalmente es mi esposo"

Génesis Tapia volvió a encender la conversación en televisión al hablar de su matrimonio con Kike Márquez. La abogada estuvo como panelista invitada en "América Hoy", donde no se guardó nada y aclaró cuál es su situación actual con quien todavía sigue siendo su esposo legal.

Génesis responde rumores sobre su actual esposo

La siempre polémica Génesis Tapia fue invitada al programa "América Hoy". La abogada fue parte de la secuencia "Me hace sufrir, pero con regalitos quiere que se me pase", donde analizaron casos de parejas mediáticas. Ahí se tocó el tema de su aún esposo Kike Márquez, con quien ha tenido idas y vueltas desde el 2019.

El recuerdo del 2019. Todo empezó cuando en el set recordaron los momentos más polémicos de su relación, incluyendo la separación del 2019 y los rumores de reconciliación.

Entre bromas, Génesis interrumpió a Edson Dávila: "Eso fue imitación con trampita... Eso no estaba en la pauta", dijo sorprendida. Al ver imágenes de viajes y regalos, la rubia puso las cosas claras: "Sí, mi esposo me ha dado regalos, parte del matrimonio, pero no sé por qué se asume siempre que es él quien paga los viajes".

@ameg_pe 08.09.25 | Génesis Tapia aclara si regresó con Kike Márquez. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Génesis explicó que los viajes no eran un lujo pagado solo por Márquez, sino parte de la empresa que fundaron juntos en el 2017. Incluso fue más directa sobre lo que pasaría si deciden separarse.

"La empresa es de los dos, no es solamente de él. Él da la cara en la empresa porque se encarga de todo el manejo de los futbolistas y yo veo los contratos. Todo lo que entra a la empresa es de los dos", aclaró para confesar qué sucedería si terminan: "Lo que correspondería es hacer una liquidación de la sociedad de gananciales. El 50 por ciento de las acciones le pertenece a él y el 50 para mí".

Génesis Tapia da detalles de su relación con Kike Márquez

Génesis también aclaró que, tras distanciarse de Kike, ambos eran libres de conocer a otras personas. De esta manera justificó los encuentros que tuvo con Joshua Franco, su exsaliente, y aseguró que no buscaba nada serio, porque seguía casada.

"Yo anuncié públicamente que me había distanciado de quien todavía legalmente es mi esposo. Luego de ello, él y yo éramos libres de salir y conocer a quien queramos. Obviamente, casada, no tenía intención de nada serio porque soy legalmente una mujer casada", afirmó.

Uno de los temas más picantes fue el viaje a Brasil, que muchos pensaron era una luna de miel de reconciliación. Sin embargo, Génesis negó esa versión.

"Él se fue una semana antes y me estaba esperando para ver temas de la empresa. Por eso fue el viaje, no por otra cosa. De ahí que se dieran detalles que Kike me hizo y que fueron muy lindos es otra cosa, pero la razón del viaje fue Fetama", comentó la abogada.

Situación actual con Kike Márquez. Janet Barboza fue directa y le preguntó si hoy están intentando retomar la relación. La abogada respondió con cautela.

"Con Kike... actualmente estamos bien, estamos cada uno enfocado en sus cosas, en realidad estamos...", señaló.

Aunque no quiso confirmar una reconciliación amorosa, dejó en claro que no hay pleitos. Mencionó que mantienen una relación estable, sobre todo por los negocios en común y seguramente por sus hijos.

En conclusión, Génesis Tapia no esquivó las preguntas y aclaró que, aunque sigue casada legalmente con Kike Márquez, ambos están enfocados en sus proyectos y llevan la relación con calma. Entre aclaraciones y bromas, la abogada abordó el mediático tema de manera centrada.