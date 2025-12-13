Génesis Tapia tras roche viral por pregunta sobre el Congreso: "¿Tener tanto conocimiento te hace mejor?"

La exbailarina y abogada Génesis Tapia vuelve a estar en boca de todos. Tras el viral momento en el que fue puesta a prueba sobre temas del Congreso y recibió una ola de burlas en redes, la también aspirante política decidió romper su silencio. Con un mensaje directo y sin rodeos, meses después de la polémica, salió al frente para defender su candidatura política y dejar un claro mensaje a sus detractores.

Génesis Tapia se pronuncia por roche viral sobre el Congreso

La exbailarina y ahora abogada Génesis Tapia volvió a ser tema de conversación luego de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales. En el clip, la también candidata al Congreso por Avanza País fue puesta a prueba sobre temas del Parlamento y sus respuestas generaron todo tipo de comentarios. Sin embargo, ella decidió defenderse y dejar clara su postura con una fuerte reflexión.

Todo empezó en una entrevista donde Génesis fue consultada sobre temas básicos del Congreso. La conversación parecía tranquila, hasta que le preguntaron por conceptos como la interpelación y la censura.

"Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... Como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En Derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio", explicó algo nerviosa. Luego añadió: "En la censura se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista".

Pero lo más comentado fue cuando le preguntaron qué es la semana de representación y respondió brevemente. Su comentario se viralizó y generó críticas en redes sociales.

"Ahí sí me agarraste, esa no la he tenido en cuenta, pero aquí estamos no solamente para hacer un examen de conocimientos", señaló.

Las imágenes corrieron por TikTok y X (antes Twitter), provocando una ola de críticas y burlas sobre su preparación para postular al Congreso. Frente a la polémica, meses después, Génesis Tapia decidió romper su silencio y aclaró que su reacción se debió a los nervios, no a la falta de conocimiento.

"Más que desconocimiento, fue producto de los nervios. Cambiaron la pauta cuando llegué, estaba tensa... Es mi primera vez en política. A cualquiera pueden fallarle los nervios, incluso con años en TV. ¿Pero tener tanto conocimiento te hace un mejor político? Ya vimos que no. Soy abogada, no soy una improvisada. No me ofende que digan que no tengo experiencia; de todo se aprende", señaló.

La exbailarina también reveló que viene recibiendo ataques por parte de algunos colegas, quienes la discriminan por su pasado artístico. Aun así, aseguró que no se detendrá y que seguirá trabajando para demostrar su capacidad.

"Hasta hoy. Nunca falta el colega frustrado que me dice 'calabaza' o que me acosté con mis profesores", contó indignada para Trome y agregó: "A mí podrán decirme cosas, pero soy una mujer trabajadora, jamás vinculada a ningún acto ilícito y una mamá de cinco hijos que quiere hacer las cosas mejor por su país".

Sueña con ser jueza

Génesis también aprovechó para hablar de su vocación y su deseo de ayudar a los más necesitados y ser jueza. La candidata dejó claro que no busca fama, sino oportunidades reales para cambiar la realidad del país.

"Las ganas de ayudar a personas vulnerables. Por eso también estudié quechua: porque algún día quiero ser jueza y terminar mis días en el Tribunal Constitucional", mencionó. "Necesitamos apostar por rostros nuevos, profesionales con valores y sin vínculos con la corrupción", recalcó.

En conclusión, Génesis Tapia decidió enfrentar las críticas con firmeza y mostrar otra faceta de sí misma, dejando en claro que su participación política no busca notoriedad, sino aportar desde su profesión y experiencia personal. Pese a los cuestionamientos y burlas, la abogada aseguró que seguirá preparándose y trabajando para ganarse un espacio en la política.