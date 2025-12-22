Giacomo Bocchio reveló que no conocía a Ibai Llanos hasta el 'Mundial de Desayunos': "No lo sigo"

La visita de Ibai Llanos al Perú generó reacciones en redes tras elegir al pan con chicharrón como ganador de su "Mundial de Desayunos", colocando a la gastronomía peruana en la conversación internacional. Sin embargo, el chef Giacomo Bocchio marcó distancia al revelar que no conoce ni consume el contenido del streamer español.

Giacomo Bocchio y su postura frente a Ibai Llanos

En una entrevista brindada a Mario Noticias Perú, Giacomo Bocchio, exjurado del programa El Gran Chef Famosos, se refirió al revuelo generado por Ibai Llanos y su influencia en la difusión de la comida peruana. El reconocido cocinero fue claro al señalar que no sigue el trabajo del streamer y que su conocimiento sobre él llegó de manera indirecta.

"No lo tengo claro porque yo personalmente no lo sigo, yo no sabía de Ibai, supe de él a través de mi equipo de redes sociales. Yo no consumo (su contenido)", explicó Bocchio al ser consultado sobre la figura del creador español y el alcance que ha tenido su contenido gastronómico.

La respuesta llamó la atención debido a la repercusión que tuvo el "Mundial de Desayunos", iniciativa que posicionó al pan con chicharrón como uno de los platos más comentados en plataformas digitales a nivel global. A pesar de ello, Bocchio prefirió mantener una postura cauta y evitar emitir juicios sin conocimiento directo.

"Que hable de gastronomía no me parece mal, creo que hay algunas formas que no me agradan, pero como no lo consumo no te podría dar una opinión certera porque realmente nunca he visto un video completo de Ibai", agregó el chef, dejando en claro que su distancia no responde a un rechazo personal, sino a una falta de familiaridad con el formato y el contenido.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la gastronomía peruana continúa ganando reconocimiento internacional, impulsada tanto por chefs consagrados como por la exposición que brindan las plataformas digitales y figuras mediáticas de alcance global.

Descubriendo los sabores de Perú

Hace varias semanas, Ibai Llanos aterrizó en la capital peruana para participar en diversas actividades, incluyendo la entrega de la Sartén de Oro, el trofeo que recibió el pan con chicharrón tras coronarse campeón en su Mundial de los Desayunos. Sin embargo, el viaje también se convirtió en una verdadera ruta gastronómica.

"Probé la comida callejera de Perú... y cociné el mejor desayuno del mundo: pan con chicharrón", publicó Ibai en sus redes sociales, acompañado de un video en el que documentó su paso por El Señorío de Surco. Allí probó platos tradicionales como la causa limeña, los anticuchos y los picarones con miel.

Su recorrido comenzó con un ceviche de pescado, que definió como "un vicio bueno, una combinación increíble". Continuó con causa limeña, papa rellena y anticuchos de corazón, comentando: "Esto te quita el hambre y te quita todo".

Entre los platos de fondo, degustó ají de gallina y lomo saltado, resaltando: "Uno de los platos por excelencia de este país. Una de las joyas peruanas... no falla. Siempre uno de mis favoritos del Perú, peleándole de tú a tú con el ceviche. Ceviche, pan con chicharrón y lomo saltado diría que son las joyas de la corona".

La jornada finalizó con postres. El streamer probó unos picarones bañados en miel y un tradicional emoliente, completando una ruta de sabores que no olvidará.

Las declaraciones de Giacomo Bocchio reflejan que no todos los referentes de la cocina peruana sienten la necesidad de seguir o validar fenómenos digitales como Ibai Llanos. Mientras el streamer amplifica la visibilidad de la gastronomía peruana a nivel internacional, chefs como Bocchio optan por una postura crítica, recordando que su riqueza trasciende modas y tendencias virales.