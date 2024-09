Gisela Valcárcel niega haber comprado un canal de TV: "Me gusta empezar algo de cero"

Gisela Valcárcel se convirtió en una de las conductoras de televisión más aclamadas del Perú, pero en los últimos años estuvo alejada de las pantallas y recientemente hubieron rumores sobre su gran regreso. Sin embargo, la 'reina del mediodía' aclaró que no ha comprado un canal de televisión como se venía rumoreando en redes sociales; además, aclaró cuáles son sus aspiraciones actualmente.

¿Gisela Valcárcel regresa a la TV?

La exconductora de 'El Gran Show' utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle cuando volverá a la pantalla chica. En ese sentido, negó rotundamente haber comprado acciones en Latina TV ya que prefiere enfocarse en otro tipo de negocios.

"¿Cuándo regreso a la tele? No lo sé, pero estoy teniendo varias reuniones. Hay varias cosas que definitivamente no son verdad y se han dicho en este tiempo. Jamás estuve detrás de comprar algún canal porque yo soy un poquito más de..., me gustan mis cosas, ya saben, cuando puse un salón de belleza o la revista, me gusta empezarlo desde cero. Me gusta empezar desde cero", expresó mediante una transmisión en vivo.

En esa misma línea, la madre de Ethel Pozo aseguró que ha tenido varias conversaciones con personas de varias canales, pero no ha concretado nada hasta el momento, porque si regresa a la TV quiere empezar algo desde cero.

"Nunca estuve detrás de un canal, nunca se me hizo una oferta. He conversado sí con diversos medios, por supuesto, pero son conversaciones porque a estas alturas soy amiga de mucha gente de la industria. Compra de canal, no. Si empiezo, quiero empezar algo desde cero", concluyó.

¿Habrá una serie sobre la vida de Gisela?

En una reciente entrevista, Ethel Pozo aseguró que la serie 'Tu nombre y el mío', que narra la vida de Deyvis Orosco y donde ella tiene un papel importante, te envuelve con cada capítulo y le gustaría que se hiciera una producción similar contando la vida de la 'Señito'.

"Me encantaría que pudieran hacerla, pues también es una historia de lucha, de crecimiento. Todos conocen la historia de que mi mamá es una persona humilde, de la rica Vicky...", expresó en diálogo con Trome.

No cabe duda que Gisela Valcárcel es una de las figuras televisivas más queridas en nuestro país, pero parece que su regreso a la pantalla chica no será pronto ya que ella misma ha asegurado que no compró un canal y prefiere empezar sus proyectos desde cero.