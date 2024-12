Grasse Becerra desconfía de rumores de separación de Edison Flores y Ana Siucho: "Les conviene"

Grasse Becerra abordó con franqueza los rumores que relacionan a Edison 'Orejitas' Flores con su esposa, Ana Siucho. En una entrevista reciente, la modelo y empresaria manifestó sus reservas sobre la autenticidad de estas afirmaciones, subrayando su desconfianza hacia los futbolistas.

Grasse Becerra no cree en separación de 'Orejas' Flores y Ana Siucho

Grasse Becerra se mostró contundente al hablar sobre los rumores que rodean a Edison 'Orejitas' Flores y su esposa Ana Siucho. En una reciente entrevista, la modelo y empresaria no solo dejó claro que no confía en los futbolistas, sino que también se mostró escéptica sobre la veracidad de los rumores de separación entre la pareja.

Al ser preguntada sobre la relación de Edison 'Orejitas' Flores con Ana Siucho, Grasse Becerra fue muy directa: "No he salido con ningún futbolista porque no confío en ninguno, todos son iguales. Mi abuela dice 'cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo'".

Con esta afirmación, Becerra dejó claro que no tiene buena opinión sobre la fidelidad de los futbolistas, un sector con el que ha tenido malas experiencias. La modelo no duda en afirmar que los futbolistas, en general, no son fieles y que este tipo de rumores no le resultan sorprendentes.

Estas declaraciones se dan en medio de los rumores de que Edison Flores habría comenzado una relación con una venezolana, lo que habría generado una posible separación con Ana Siucho.

Rumores de separación: ¿estrategia legal?

Sobre la supuesta separación de Edison y Ana, Grasse Becerra tiene una visión diferente a la de muchos. En lugar de aceptar los rumores como ciertos, la modelo sugirió que podrían tener un fin más estratégico.

"Pienso que este rumor de la separación va por temas legales, por lo que está sucediendo a su esposa (Ana Siucho) y su familia, a ellos les conviene esos rumores de separación", explicó Grasse para Trome.

Becerra insinuó que estos rumores podrían estar siendo aprovechados por la familia de Ana Siucho para manejar una situación legal, lo que pone en duda que la separación sea real o solo una estrategia para otros fines. Para Grasse, la noticia de la separación no sería más que una maniobra para salir bien parada en medio de otros problemas.

Conflicto con Ana Siucho

El tema de los rumores también ha avivado un enfrentamiento entre Grasse Becerra y Ana Siucho. La esposa de Edison Flores no ha sido ajena a las críticas de Becerra, y recientemente arremetió contra ella en redes sociales. Ana la acusó de ser ignorante, pero Grasse no dudó en defender su postura y seguir hablando abiertamente sobre lo que piensa.

La modelo, siempre directa y sin pelos en la lengua, dio a entender que no confía en la fidelidad de todos los futbolistas, reafirmando su punto de vista sobre las relaciones en este entorno. Aunque las críticas puedan seguir, Becerra se mantiene firme en sus declaraciones y no parece dispuesta a callarse ante los rumores.

Grasse Becerra continúa siendo una figura polémica, y su opinión sobre la relación de Edison Flores y Ana Siucho no ha pasado desapercibida. Mientras los rumores sobre su separación siguen siendo tema de conversación, la modelo sigue firme en sus creencias, asegurando que estos rumores podrían tener más que ver con intereses legales que con problemas personales reales.