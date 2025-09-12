RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Gustavo Salcedo habría sido quien solicitó el divorcio a Maju Mantilla, según influencer: "Ya estaba harto"

El influencer Ric La Torre reveló que según sus fuentes fue Gustavo Salcedo quien pidió el divorcio a Maju Mantilla debido a que se habría cansado.

Gustavo Salcedo habría sido quien solicitó el divorcio a Maju Mantilla
Gustavo Salcedo habría sido quien solicitó el divorcio a Maju Mantilla (Composición Karibeña)
12/09/2025

Desde que Gustavo Salcedo reveló que Maju Mantilla habría tenido una relación extramatrimonial con su productor Christian Rodríguez Portugal, los medios han estallado e investigado más. Es así como el influencer Ric La Torre reveló que el ex deportista fue quien pidió el divorcio a la ex reina de belleza. 

¿Gustavo fue quien decidió separarse de Maju?

Mucho se ha especulado sobre cómo habría sucedido la separación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, de ahí iniciaron muchos rumores alrededor de la pareja. Aunque ahora, el influencer Ric La Torre reveló en su programa 'La Noche Habla' que fue el aún esposo quien pidió el divorcio a la ex reina de belleza. 

El tiktoker estuvo conversando con sus compañeros sobre todo lo que viene sucediendo alrededor de la pareja. Así mismo afirmó que tiene muy buenas fuentes cercanas a Salcedo y Maju, donde le confirmaron la información de la solicitud de divorcio. 

"Bueno, solo para dejar en claro, todo eso sucede cuando él lanza el comunicado de la conciliación y luego Maju no va al programa. Ahora, ya estamos viviendo otra situación en estos instantes. Como les conté de muy buena fuente, yo lo que sé es que él solicitó el divorcio", expresó. 

Después de ello, fue cuando la pareja decidió firmar una conciliación para que ninguno hable de su relación y separación a medios de televisión. Aunque desconoce los verdaderos motivos del divorcio, habría aún mucho más. 

"Por eso es que luego solicita, entre Maju y él, llegan a conciliación. Los motivos del divorcio, yo lo desconozco porque puede haber muchos motivos que ellos presenten ante las autoridades para poder solicitarlo, pero ¿Qué es más hay detrás de eso?", señaló. 

¿Salcedo se cansó?

Durante el programa, el influencer también detallo que según su opinión cree que Gustavo Salcedo se cansó de toda la situación con la madre de sus hijos y las apariencias que guardaban por medio de sus redes sociales. 

"Yo creo que Gustavo Salcedo se ha cansado, creo que llegó un momento en el que ya está harto, por lo que puedo percibir y siento yo que van a salir muchas más cosas porque él se está guardando, aunque no lo crean", afirmó. 

De esta forma, Ric La Torre aún cree que aún saldrían más cosas sobre la separación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Ya que esta relación habría estado quebrada desde hace mucho, pero fue el ex deportista quien tomó la iniciativa de separarse de la ex reina de belleza y por consecuente, lanzó el comunicado hace unas semanas. 

