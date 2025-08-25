Gustavo Salcedo contra la prensa tras separación con Maju Mantilla: "No creen historias que no existen"

Gustavo Salcedo, esposo de la modelo y exreina de belleza Maju Mantilla, decidió finalmente hablar tras el abrupto anuncio de su separación hace una semana. El deportista sorprendió con su rechazo a la cobertura mediática y cuestionó el morbo que, según él, se ha generado alrededor de su ruptura.

Reproche a los medios por generar morbo

En declaraciones recientes para el programa 'Amor y Fuego', Gustavo Salcedo se mostró visiblemente molesto con los periodistas, a quienes acusó de inventar historias sobre supuestas infidelidades y de crear especulaciones innecesarias sobre su vida privada. Aunque fue él quien comunicó públicamente la separación, dejó claro que no dará detalles sobre el fin de su matrimonio con la modelo.

"Toda la historia y todas las cosas que se han inventado en la prensa, lo único que hacen es crear morbo en la gente y la verdad que está bien mal. Yo les pido respeto, no voy a dar ninguna declaración al respecto, solamente les digo que ustedes no creen historias que no existen. No tengo por qué dar detalles de mi vida personal, no tengo por qué ventilar mi vida", señaló el deportista.

Cuando fue consultado sobre por qué compartió el comunicado, siendo Maju Mantilla quien es más mediática, Salcedo optó por dejar la respuesta en manos de su aún esposa y reiteró que no hablará más sobre su vida privada.

"Tendrías que preguntarle a ella, pero no voy a dar ningún detalle de mi vida", afirmó rotundamente.

Niega infidelidad y reafirma su respeto hacia Maju Mantilla

El deportista no solo se mostró molesto con la prensa, sino que aprovechó para desmentir los rumores sobre un supuesto engaño que motivara la ruptura. Salcedo negó categóricamente cualquier infidelidad y subrayó que la separación no debe interpretarse como un reflejo de traición.

"Soy un padre de familia de una niña de 9 años, tengo tres hermanas mujeres, he visto cómo mi papá ha tratado siempre a mi mamá y lo que está muy mal es que hablen ustedes de infidelidad. ¿O sea, que una pareja, digamos, decida ya no estar juntos, significa que hay una infidelidad? Número dos, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos", indicó.

Sus palabras evidencian que la decisión de separarse responde a motivos personales y no a conflictos externos, y que mantiene un profundo respeto por Maju Mantilla, madre de su hija.

En conclusión, Gustavo Salcedo cerró su intervención dejando en claro que no dará más declaraciones sobre su separación y que su prioridad es proteger la intimidad y estabilidad emocional de su familia. Sus declaraciones buscan poner fin a los rumores de infidelidad y recalcan la importancia de separar la vida privada de la exposición mediática.