Hermana de Alejandra Baigorria fue dada de alta tras accidente en Pisco: "No veía la luz hace una semana"

La hermana menor de Alejandra Baigorria fue dada de alta luego del accidente vehicular que sufrió en Pisco y compartió su primera reacción.

Thamara Medina reaparece tras brutal accidente en Paracas y envía mensaje a sus seguidores.
Thamara Medina reaparece tras brutal accidente en Paracas y envía mensaje a sus seguidores. (Composición: La Karibeña)
03/12/2025

La noche del 21 de noviembre dejó un gran susto en la familia Baigorria. Thamara Medina, hermana menor de Alejandra, sufrió un fuerte accidente en la carretera al puerto de Paracas, en Pisco. Estuvo internada varios días mientras se recuperaba de sus lesiones. Ahora, ya dada de alta, contó cómo vivió el proceso y qué sintió al volver a casa tras una semana de incertidumbre.

Thamara Medina rompe su silencio tras recibir el alta médica

Después de permanecer internada desde el accidente, Thamara Medina finalmente regresó a su hogar y quiso compartir ese momento con sus seguidores a través de TikTok. En un corto video, mostró el instante en el que abandona la clínica acompañada de su familia y se reúne con sus mascotas. La joven expresó la emoción que sintió al volver a ver la luz del día tras varios días encerrada en el centro médico.

"Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana, que no veo la luz del día desde hace una semana y cuando vi la luz me puse a llorar", relató la influencer, dejando ver la mezcla de alivio y sensibilidad que la embargó en su retorno.

Una vez en su hogar, Thamara contó que aprovechó su salida para comprar algunos productos de maquillaje, aunque el cansancio la obligó a no prolongar mucho su actividad. A pesar de mostrarse animada, reconoció que su cuerpo aún necesita descanso para continuar con la recuperación.

"Me compré un par de cositas (...) No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita estoy cansada, no sé si ven en mi cara, pero necesito ducharme. Hoy día toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?", comentó mientras mostraba su estado actual.

@iamthamaramedina

Al fin en mi casita ❤️

♬ sonido original - Thamara Medina

La recomendación inesperada que Thamara dio a otra víctima de accidente

Tras publicar su video, una usuaria le preguntó cómo manejaba el dolor, pues ella también había sufrido un accidente recientemente y tenía cinco costillas fracturadas. Thamara decidió responder desde su experiencia personal y le dio un consejo que sorprendió a varios de sus seguidores.

"Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra, aparte de comer full proteína para que estés fuerte, descansar sí. Pero si es que puedes salir a caminar al parque, hazlo. Estar sentada es incómodo, y también depende qué costillas te has fracturado, habla con tu doctor", recomendó la modelo, quien afirmó que el movimiento controlado la ayudó durante su recuperación.

Hermana de Alejandra Baigorria responde a usuarios en TikTok.
Hermana de Alejandra Baigorria responde a usuarios en TikTok.

El accidente de Thamara Medina generó preocupación entre sus seguidores y la familia Baigorria; sin embargo, su reciente alta médica trae un mensaje de alivio. La joven todavía continúa recuperándose, pero ya retomó pequeñas actividades y mantiene el ánimo positivo.

