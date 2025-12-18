Hija mayor de Melissa Klug confesó que ya no vive con su mamá: conoce el motivo

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras abrir una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram.

A través de esta interacción directa, la joven influencer se sinceró sobre distintos aspectos de su vida personal, especialmente en lo relacionado con su situación sentimental y sus planes a futuro.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, ya no vive en su casa

Durante la sesión, Gianella Marquina confirmó que actualmente se encuentra conviviendo con su pareja. Ante la consulta de uno de sus seguidores, respondió de manera breve y contundente con un "Sí", dejando en claro que ya dio un paso importante en su relación.

Para acompañar esta revelación, compartió una imagen de su novio de espaldas mientras se encontraba en la cocina, resaltando con humor y cercanía que él suele engreírla preparándole diversos platillos, entre ellos el popular lomo saltado.

¿Gianella Marquina ya quiere ser mamá?

No obstante, una de las respuestas que más repercusión generó entre sus seguidores fue la relacionada con la maternidad. Al ser consultada sobre si tiene planes de convertirse en madre en el corto plazo, Gianella Marquina fue clara y directa.

"Me gustaría, pero en unos años, ahora no", expresó, dejando en evidencia que, por el momento, sus prioridades están enfocadas en otros aspectos de su vida personal y profesional.

Para explicar y respaldar su decisión, la influencer sorprendió al compartir una imagen de una ecografía realizada en un centro especializado en fertilidad. Gianella detalló que optó por someterse a un procedimiento de congelamiento de óvulos, conocido como "Ovufreeze", con el objetivo de preservar su capacidad reproductiva.

Gianella Marquina vive con su actual pareja

La hija de Melissa Klug señaló que esta decisión responde a una planificación consciente y responsable, ya que actualmente se encuentra enfocada en su crecimiento personal y en nuevos proyectos.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre opciones de fertilidad y planificación familiar.

Con estas revelaciones, Gianella Marquina se suma a la lista de figuras públicas que utilizan sus plataformas digitales para compartir decisiones personales, abriendo el debate sobre la maternidad, la convivencia en pareja y las alternativas médicas disponibles para quienes deciden postergar la formación de una familia.

En resumen, la hija mayor de Melissa Klug comentó que ya no vive en la casa de su mamá porque desde hace un tiempo se mudo con su novio. Además, confesó que más adelante espera tener hijos y no ahora, ya que se encuentra enfocada en su crecimiento profesional.