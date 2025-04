Hija de Pamela López confiesa que recibió una propuesta atrevida en redes: "Me pidieron fotos"

Fabiana Ríos López, la hija mayor de Pamela López, sorprendió a todos al contar una experiencia incómoda que vivió en redes sociales. La joven de 19 años, que ahora se desempeña como influencer y tiene su propio pódcast llamado "La Combi Noticias", reveló que ha recibido propuestas indecentes desde que su vida se hizo más pública por la exposición mediática de su madre.

Durante el último episodio del programa digital "La Combi Noticias" que conduce junto a sus compañeros, Fabiana Ríos López, la hija mayor de Pamela López, confesó con total sinceridad que no fue una sola vez, sino dos ocasiones en las que intentaron hacerle propuestas bastante subidas de tono.

La joven dejó en claro que no aceptó ninguna de esas propuestas. Sin embargo, sí mencionó que una amiga cercana suya sí decidió aceptar una de estas ofertas.

Desde que Fabiana apareció por primera vez en televisión junto a su madre en "El Valor de la Verdad", ha ganado popularidad. En ese programa, Pamela López habló de su difícil relación con el futbolista Christian Cueva, mientras su hija estuvo a su lado brindándole apoyo.

A pesar de los medios y la gente que la busca para hablar de esa polémica familiar, Fabiana ha decidido mantenerse al margen. En una edición pasada de su pódcast, fue tajante al decir que no opinará sobre el tema:

"No me he pronunciado, pero no lo voy a hacer, no me quiero meter en temas que no me competen", dijo firme. "Yo hasta ahorita no me he pronunciado más que ayudando a mi madre en 'El Valor de la Verdad'. No he hablado, no voy a hablar y no pienso hacerlo. Si estoy aquí es por el amor que tengo a estas personas porque quiero que se escuche la voz de los estudiantes", añadió.